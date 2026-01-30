Knoll Bahas Konsep "Total Design" Bersama Komunitas Desain Thailand di Bangkok

Digelar di Bangkok melalui kerja sama antara Knoll dan Pergo, bagian dari CHANINTR Group, acara ini mengulas pendekatan multidisipliner Florence Knoll—mengintegrasikan furnitur, arsitektur, tekstil, dan perencanaan ruang—yang terus memengaruhi praktik desain hingga saat ini di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, perhotelan, hingga ruang publik.

Sejumlah tokoh desain terkemuka berbagi pandangan mengenai warisan desain Knoll dan relevansinya dalam konteks global maupun regional pada saat ini, antara lain:

- Sarinrath Kamolratanapiboon, CEO, DWP

- Theeranuj Karnasuta Wongwaisayawan, Managing Director, IA49

- Chanintr Sirisant, CEO, CHANINTR

- Alexandra Ramundi, Workplace Strategist, MillerKnoll

Diskusi ini dipandu oleh Jeremy Smart, Pemimpin Redaksi Design Anthology sekaligus pengamat desain yang ternama di dunia. Menurut para panelis, filosofi "Total Design" yang diperkenalkan Florence Knoll tetap menjadi kerangka kerja yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang kohesif dan berorientasi pada manusia. Mulai dari fondasi modernis Knoll hingga praktik desain kontemporer di Asia Tenggara, diskusi ini menegaskan peran desain sebagai kekuatan kultural sekaligus strategis.

Menanggapi kemitraan dan relevansi lokal acara ini, Chanintr Sirisant, CEO, CHANINTR, mengatakan, "Pendekatan desain Knoll selalu berlandaskan kejelasan, tujuan, dan integritas—nilai-nilai yang sangat sejalan dengan komunitas desain Thailand. Dengan menggelar diskusi ini di Bangkok, kami dapat menjembatani pemikiran desain global dengan praktik lokal, serta mengeksplorasi peran dari konsep 'Total Design' yang terus membentuk lingkungan bermakna dan berkelanjutan."

Agenda diskusi juga menyoroti isu keberlanjutan, daya tahan desain dalam jangka panjang, serta pentingnya memilih desain yang bernilai abadi. Tema-tema ini sangat relevan dengan pasar Thailand yang semakin mengutamakan keahlian kriya, kualitas material, dan penggunaan ulang material secara bijak dalam wacana arsitektur.

Praveen Muppidi, Senior Regional Director, Asia Selatan & Asia Tenggara, MillerKnoll, mengatakan: "Asia Tenggara merupakan kawasan yang semakin penting bagi MillerKnoll, dan Thailand sangat berperan dalam pertumbuhan tersebut. Melalui dialog bersama desainer lokal tentang filosofi 'Total Design' Knoll, kami tidak memperkenalkan konsep yang benar-benar baru, melainkan mengaitkan kembali prinsip-prinsip yang terus membentuk konsep desain yang berpusat pada manusia di berbagai pasar."

Selain mempertemukan para arsitek, desainer interior, dan pemimpin industri dalam sebuah malam yang penuh wawasan, dialog, dan koneksi, acara tersebut juga mencakup sebuah pameran yang menampilkan karya desain modern dan kontemporer Knoll.

Sejalan dengan ekspansi di Asia Tenggara, acara-acara seperti ini menegaskan komitmen Knoll untuk melibatkan komunitas desain lokal sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin desain arsitektur modern.

Foto-foto kegiatan tersedia di tautan INI .

Tentang Knoll

Knoll menghadirkan tatanan dan keindahan di lingkungan perkantoran, perhotelan, dan hunian. Didirikan di New York City pada 1938, merek furnitur dan interior ini dikenal melalui kolaborasinya dengan para arsitek, seniman, dan desainer yang menentukan arah perkembangan budaya pada masanya. Portofolio Knoll mencakup karya tokoh besar modernisme seperti Eero Saarinen, Marcel Breuer, dan Ludwig Mies van der Rohe, serta furnitur baru hasil rancangan desainer kontemporer seperti Willo Perron, Jonathan Muecke, dan firma arsitektur Johnston Marklee. Melalui pendekatan relasional yang mempertimbangkan warna, material, finishing, dan bentuk, Knoll mendukung arsitek dan desainer untuk menghadirkan pengalaman ruang yang menyeluruh. Informasi selengkapnya tersedia di Knoll.com.

SOURCE MillerKnoll