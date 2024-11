Konser Tahun Baru 2025 Bertemakan "Chrisye" di The Westin Grand Ballroom, Surabaya

Setelah dua tahun sukses menggelar konser musik besar di momen pergantian tahun, The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah kembali menyuguhkan malam penuh kenangan yang bertemakan Chrisye, sang musikus legendaris Indonesia. Pada 31 Desember 2024 mendatang, The Westin Grand Ballroom and Convention Center yang merupakan ballroom terbesar di Jawa Timur, akan disulap menjadi 'pameran' Chrisye, dengan instalasi dekorasi LED tentang perjalanan musik sang ikon dan juga pertunjukan musik dengan tata panggung dan lighting yang memukau.

Di konser ini, akan ada sederet musisi ternama yang akan mengisi malam hingga pergantian tahun. Sesi 'Tribute to Chrisye', akan dipersembahkan oleh Andien, penyanyi pop wanita yang namanya sudah tidak asing di berbagai kalangan generasi. Andien akan membawakan beberapa lagu hits dari Chrisye dengan gaya nyanyiannya yang khas. Tak hanya Andien, akan ada Warna, grup musik legendaris sejak tahun 90an yang juga memeriahkan konser tribute ini. Tessa Zelyana, Complex Marketing and Communications Manager The Westin Surabaya dan Four Points Pakuwon Indah menuturkan, "Yang menarik di sesi 'Tribute to Chrisye' ini adalah kita dapat bersama-sama menikmati hits dari Chrisye, dengan sentuhan yang berbeda-beda. Andien, dengan suara lembut dan aransemen pop khas nya, akan berbeda dengan Warna, dengan suara beragam dan gaya-gaya enerjiknya. Kami memilih tema Chrisye, karena memang sosok Chrisye sudah lekat di lintas generasi kita, bahkan lagu-lagunya banyak hadir di berbagai momen kehidupan sehari-hari. Sehingga, harapan kami adalah pertunjukan ini akan dapat dinikmati oleh setiap pengunjung yang hadir, dari berbagai generasi."

Selain itu, konser akhir tahun ini juga akan dimeriahkan oleh Seraphim Orchestra, grup orkestra ternama yang berasal dari Surabaya, dan juga Pagi Boeta, grup band asal Semarang yang akan menutup malam tahun baru dengan deretan lagu-lagu 'sing-along' dan aksinya yang menghibur.

Tak hanya pertunjukan musik saja, para pengunjung juga dapat menikmati Gala Dinner yang sudah termasuk dalam paket malam tahun baru ini. Terdapat makan malam buffet mewah di ballroom, dari makanan ringan hingga makanan penutup yang disajikan oleh Westin Culinary Team.

Paket 'Staycation' dengan Konser di Hotel 'Double-Decker' Satu-satunya di Surabaya

Berlokasi di satu gedung berkonsep 'double decker' satu-satunya di Surabaya, The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah memiliki alternatif penawaran staycation yang memenuhi berbagai selera. Bagi tamu yang mencari pengalaman kemewahan bintang 5 yang elegan, The Westin Surabaya menghadirkan paket kamar spesial, "New Year Escapades." Sementara itu, Four Points Pakuwon Indah menawarkan paket "New Year Stayover" bagi mereka yang mencari pengalaman menginap lebih kekinian. Setiap paket di properti ini terdiri dari Paket Bundling Kamar 2 Hari 1 Malam yang dirancang khusus untuk tamu yang menginap melewati tanggal 31 Desember 2024. Keduanya termasuk New Year 2025 "CHRISYE" Tribute Concert and Gala Dinner untuk dua orang di ballroom terbesar di Jawa Timur, The Westin Grand Ballroom & Convention Center.

Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman menginap yang seru dan lengkap di Surabaya yang modern, dapat mengunjungi westinsurabaya.com atau fourpointssurabayapakuwonindah.com.

SOURCE The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah