Körber Supply Chain Umumkan Kemitraan Pelanggan Dengan HH Stainless Pte Ltd

Solusi ASRS Körber memungkinkan HH Stainless jauh lebih mengurangi dan menghemat biaya tenaga kerja dengan cara mempersingkat jarak penanganan dan jarak tempuh sekaligus meningkatkan efisiensi pengambilan. Selain itu, desain penyimpanan vertikal memaksimalkan pemanfaatan ruang melalui struktur sarang lebah berukuran kecil sehingga mengurangi kebutuhan ruang dan memungkinkan kepadatan penyimpanan lebih tinggi di fasilitas HH Stainless.

Proyek ini melibatkan desain dan implementasi Sistem Penyimpanan dan Pengambilan Otomatis (ASRS) untuk pipa baja tahan karat berukuran panjang di fasilitas HH Stainless di Singapura. Solusi Körber dilengkapi derek penumpuk dengan perangkat penanganan beban tunggal yang dirancang khusus untuk menangani cassette penyimpan produk berukuran panjang dan produk pipa.

Selain itu, manajemen gudang terintegrasi dan perangkat lunak kontrol gudang K.OneX dari Körber akan menyediakan visibilitas di waktu nyata atas inventaris dan status sistem sehingga mengoptimalkan urutan penyimpanan dan pengambilan, serta meningkatkan keakuratan dan keterlacakan inventaris. Dukungan purna jual dan dukungan teknis lokal dari tim Körber di Singapura akan memastikan pemeliharaan rutin dan keandalan sistem dalam jangka panjang.

"Kemitraan ini mencerminkan kehadiran yang kuat di pasar lokal dan kemampuan kami dalam memberikan solusi otomatisasi yang disesuaikan," ujar Louis Kok, Kepala Pemasaran dan Penjualan Business Area Supply Chain Körber di Singapura. "Kami menghargai kepercayaan HH Stainless kepada kami dan kami harap dapat mendukung pengoperasian mereka dengan solusi yang dapat ditingkatkan dan siap menghadapi masa depan."

Kata Terence Low, General Manager Purchasing di HH Stainless: "Kami yakin bahwa keahlian otomatisasi Körber dan dukungan lokal yang kuat akan menjadi dasar yang kokoh bagi kemitraan ini dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan dan operasional kami."

Business Area Supply Chain adalah bagian dari grup teknologi global milik Körber. Ketahui lebih lanjut di www.koerber-supplychain.com.

Untuk informasi selengkapnya tentang HH Stainless, harap kunjungi: https://www.honghock.com.sg/hhstainless/.

