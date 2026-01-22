KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa "Sangsang Withus" ke Indonesia

Sangsang Withus merupakan kelompok relawan mahasiswa yang telah dikelola oleh KT&G Social Welfare Foundation sejak 2005. Hingga tahun ini, Sangsang Withus telah menjalankan 60 misi dengan melibatkan lebih dari 2.000 relawan. Melalui berbagai kegiatan, Sangsang Withus ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di sejumlah negara seperti Indonesia dan Mongolia.

Selama berada di Indonesia, para relawan akan melaksanakan berbagai program peningkatan fasilitas pendidikan, antara lain membangun perpustakaan dan kamar mandi, serta mengecat bangunan sekolah di SD "Vina Bangsa Sezatera Plus" di Bogor dan SD "Elcana" di Pasuruan. Selain itu, relawan juga mengadakan kelas budaya yang dipandu oleh mahasiswa asal Korea, serta berbagai kegiatan edukasi lainnya.

Kelompok relawan tersebut juga akan merancang dan menggelar berbagai program pertukaran budaya, termasuk kegiatan olahraga bersama siswa setempat dan pertunjukan kelompok.

Seorang juru bicara KT&G Social Welfare Foundation menyatakan, "Kami terus melaksanakan kegiatan sukarela di berbagai wilayah di seluruh dunia yang membutuhkan peningkatan fasilitas pendidikan, seperti Vietnam dan Myanmar. Sebagai warga korporasi global, kami akan selalu menjalankan berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat, baik di dalam negeri dan luar negeri."

Berdiri pada 2003, KT&G Social Welfare Foundation secara berkelanjutan menjalankan berbagai program kontribusi sosial di dalam dan luar negeri. Selama 20 tahun terakhir, lembaga ini telah menyumbangkan 2.455 kendaraan kepada organisasi kesejahteraan sosial di Korea, serta menyalurkan bantuan untuk biaya sistem pemanas ruangan dan perlengkapan musim dingin bagi keluarga rentan. Di tingkat global, lembaga ini terus meningkatkan fasilitas pendidikan sejak membangun sekolah pertamanya di Myanmar pada 2018. Hingga tahun lalu, KT&G Social Welfare Foundation telah mendirikan 10 sekolah di tiga negara.

SOURCE KT&G Social Welfare Foundation