KVB Futures Indonesia Kick Off Market Connect 2026, Dorong Literasi Trading yang Aman dan Bertanggung Jawab

Market Connect memberikan diskusi seputar regulasi, manajemen risiko, teknologi, hingga dinamika pasar global dengan melibatkan regulator, praktisi industri, serta edukator di bidang trading. Melalui kolaborasi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya membangun aktivitas trading yang berlandaskan edukasi dan pengelolaan risiko.

Membuka seminar, Tonny Fong, Director PT KVB Futures Indonesia, memperkenalkan profil perusahaan sekaligus menegaskan komitmen KVB dalam menghadirkan layanan trading yang aman dan transparan.

"PT KVB Futures Indonesia hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan trading, tetapi juga sebagai mitra edukasi. Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, transparan, teregulasi, serta didukung teknologi untuk membantu trader mengambil keputusan yang tepat," ujar Tonny Fong.

Dalam kesempatan yang sama, Suresh Mookiah menjelaskan peran Jakarta Futures Exchange (JFX) dalam menjaga integritas industri perdagangan berjangka sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Regulasi menjadi fondasi terciptanya industri trading yang sehat dan terpercaya. Apabila trader mengalami kendala atau menemukan aktivitas yang tidak sesuai, JFX siap membantu sesuai kewenangan yang dimiliki," jelas Suresh Mookiah.

Melengkapi perspektif dari broker dan regulator, KVB Futures Indonesia menghadirkan Novry Simanjuntak, praktisi dan edukator trading yang menekankan bahwa trading yang berkelanjutan dibangun melalui pemahaman risiko, bukan semata-mata mengejar peluang keuntungan.

"Memahami dasar-dasar trading, mengenali risiko, dan menerapkan strategi yang tepat merupakan kunci trading yang berkelanjutan," ungkap Novry Simanjuntak.

KVB Futures Indonesia juga menghadirkan Market Analyst Wisnu Dewojati untuk memberikan perspektif mengenai kondisi pasar global, faktor yang memengaruhi pergerakan harga, serta penerapan analisis pasar dalam pengambilan keputusan trading yang lebih terukur.

Antusias lebih dari 40 peserta pada penyelenggaraan perdana Market Connect 2026 di Jakarta menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap edukasi trading. Setelah Jakarta, rangkaian Market Connect 2026 akan hadir di Surabaya, sejalan dengan komitmen KVB Futures Indonesia untuk terus memperluas literasi trading dan mendorong terciptanya ekosistem perdagangan berjangka yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Tentang KVB Futures

PT KVB Futures adalah perusahaan broker yang diatur oleh BAPPEBTI dan beroperasi sesuai regulasi di Indonesia. KVB Futures menawarkan layanan trading multi-aset, mencakup forex, emas, perak, minyak, indeks saham global, dan saham AS melalui KVB App.

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