KVB Futures Indonesia Perkuat Kepercayaan Klien Melalui Acara Eksklusif Golf Networking Bersama JFX

Acara ini menghadirkan para klien existing maupun calon klien dalam suasana santai namun tetap profesional — menggabungkan obrolan bisnis, wawasan pasar, dan aktivitas golf yang interaktif. Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menegaskan posisi KVB Futures Indonesia sebagai pialang berjangka yang teregulasi, transparan, dan selalu mengutamakan kebutuhan klien.

Perwakilan dari Jakarta Futures Exchange (JFX) turut hadir, menambah nilai kolaboratif sekaligus memperkuat visi bersama dalam mendorong perkembangan ekosistem perdagangan berjangka di Indonesia.

"Dari acara ini, kami ingin tidak hanya menyediakan platform trading, tetapi membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien, karena kepercayaan, transparansi adalah nilai utama serta menjadi dasar komitmen dalam memberikan layanan yang kredibel demi mendukung pertumbuhan klien" ujar Tonny Fong, President Director KVB Futures Indonesia.

Sementara itu, Bapak Yazid Kanca dari Jakarta Futures Exchange (JFX) menekankan pentingnya kolaborasi industri dalam membentuk pasar yang sehat dan terpercaya:

"Kami sangat mengapresiasi langkah KVB Futures Indonesia dalam mendorong transparansi dan edukasi bagi para pelaku pasar. Kegiatan seperti ini berperan besar dalam membangun komunitas trader yang lebih sadar risiko, bertanggung jawab, dan well-informed, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri keuangan di Indonesia."

Acara dirangkai dengan sesi seminar mengenai prospek pasar, strategi trading, serta pentingnya memilih broker yang teregulasi, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas golf networking yang memberi ruang diskusi ringan dan mempererat hubungan profesional.

KVB Futures Indonesia beroperasi di bawah pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia, memastikan standar layanan yang transparan, aman, serta melindungi data dan kepentingan para klien.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para trader, KVB Futures Indonesia juga menghadirkan berbagai program reward dan dukungan, seperti:

Welcome Reward - spesial reward hingga $150 untuk klien baru untuk mengawali perjalan trading mereka.

Deposit Reward - reward deposit tambahan hingga $5.000 semakin besar deposit, semakin besar reward yang diperoleh!

Swap Promo - bebas biaya inap untuk instrumen tertentu dengan fleksibilitas lebih dalam mengelola posisi.

Dengan regulasi yang kuat dan komitmen pada edukasi klien, KVB Futures Indonesia terus memperkuat reputasinya sebagai broker yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan klien di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan KVB Futures Indonesia, kunjungi www.kvb.co.id

Disclaimer: Trading derivatif mengandung risiko tinggi

SOURCE PT KVB Futures Indonesia