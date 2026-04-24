KVB Futures Rayakan Ulang Tahun Pertama dengan Inisiatif CSR yang Bermakna, Berbagi Kebahagiaan di Hari Paskah

Kegiatan ini dihadiri oleh President Director Tonny Fong bersama Compliance Director dan karyawan KVB, yang menunjukkan komitmen perusahaan dari tingkat manajemen untuk berkontribusi dalam inisiatif sosial dan pengembangan komunitas.

"Di KVB Futures, kami percaya bahwa dampak yang bermakna berawal dari kepedulian. Inisiatif ini merupakan wujud tanggung jawab kami untuk mendukung dan memberikan kembali kepada masyarakat, serta harapan kami untuk terus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan."

Tonny Fong, President Director KVB Futures.

Sebagai bagian dari perayaan ini, KVB Futures juga memperkenalkan Loyalty Program sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Program ini memberikan reward atas aktivitas transaksi, di mana setiap transaksi berkontribusi pada perolehan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah, seperti perjalanan internasional, sepeda motor, emas, iPhone, hingga voucher.

Inisiatif ini menjadi langkah awal komitmen jangka panjang KVB Futures dalam membangun keterlibatan dengan komunitas sekaligus memperkuat posisinya sebagai perusahaan pialang yang terpercaya, bertanggung jawab, dan berorientasi pada nasabah di Indonesia.

Tentang KVB Futures

PT KVB Futures Indonesia merupakan perusahaan pialang berjangka yang teregulasi di bawah BAPPEBTI, serta beroperasi sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia (BI), dan telah tersertifikasi ISO.

KVB Futures menyediakan layanan trading multi-aset, termasuk foreign exchange, emas, perak, minyak, indeks saham global, serta CFD saham AS. Melalui aplikasi KVB, perusahaan menghadirkan pengalaman trading yang seamless, andal, dan kompetitif dengan pendekatan yang berfokus pada nasabah.

