Lagu Tema Pembukaan Asian Beach Games Sanya (ABG) - "See ya in Sanya": Dunia luas, namun ujung langit dan tepi laut terasa dekat

"Dalam budaya tradisional, 'ujung langit dan tepi laut' (Tianya Haijiao) dikenal sebagai tempat yang sangat jauh. Namun hanya cinta dan semangat mudalah yang mampu menghapus segala jarak. Di sinilah, 'ujung langit dan tepi laut' menjadi titik awal bagi generasi muda untuk bersama-sama melangkah maju," ujar Qiao Wei. Dua puluh suara muda yang berpadu harmonis bagaikan kumpulan bintang yang membentuk "keluarga besar Asia", mencerminkan semangat kebersamaan di masa muda, harmoni, dan keindahan yang menyatu.

Lu Liang menjelaskan bahwa lagu tema ini memadukan teriakan serta teknik vokal khas masyarakat adat Li yang diolah secara artistik, sekaligus menyuntikkan semangat olahraga dan energi kepemudaan. "Irama dan melodinya dirancang agar siapa pun yang mendengarnya langsung merasakan hangatnya semangat bagaikan sinar matahari – seolah berlari penuh dinamika di tepi pantai dan hamparan pasir."

Dalam konsep penciptaannya, Qiao Wei mengatakan, "Biarkan suara-suara yang biasa dan nyata terdengar, biarkan resonansi bergema bersama semangat muda. Setiap individu adalah penyanyi muda yang tak tergantikan." Lu Liang juga menegaskan, "Tidak ada satu pun individu yang ditonjolkan, karena setiap orang melontarkan suara paling jujur. Ketulusan dan keaslian jauh lebih menyentuh daripada sekadar teknik semata."

Pendekatan yang mengedepankan kebersamaan, peleburan, dan pemadatan makna ini membuat lagu ini semakin inklusif, penuh semangat muda, dan menginspirasi. Karakter ini juga selaras dengan jiwa Kawasan Perdagangan Bebas Hainan serta kota Sanya yang terbuka, dinamis, dan modern. Sebagaimana disampaikan oleh Huang Peiling, sutradara utama upacara pembukaan dan penutupan: "Pesta Olahraga Pantai Asia adalah perayaan kaum muda. Sekelompok seniman dengan semangat muda dan inovasi tertinggi, melalui upacara pembukaan ini, mempersembahkan kepada dunia dan Asia 'semangat olahraga Asia yang dinamis dan kota Sanya yang penuh vitalitas."

Dalam judul lagu tema ini, kata "Say ya", "ya" memiliki makna ganda, mewakili "Asia" dan "Sanya", yang mengandung janji sukacita sekaligus harapan yang indah.

"See ya in Sanya" bukan sekadar lagu - ia adalah undangan dari Sanya kepada dunia dan Asia. Ungkapan puitis, irama yang dinamis, serta nyanyian yang tulus, bersama-sama membentuk satu perayaan bernama "Janji Langit dan Laut" - sebuah penghormatan kepada masa muda dan masa depan.

