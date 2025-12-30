Langkah Bersama untuk Pendidikan, Musim Mas Dukung Smart Class di UINSU Hadirkan Ruang belajar Modern dan Adaptif

Penandatanganan MoA berlangsung di lingkungan kampus UINSU yang dihadiri oleh Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag., Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga yang mewakili Rektor UINSU Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., beserta jajaran. Dari pihak Musim Mas, hadir Gunawan Siregar selaku Direktur Utama dan Lenny selaku Head of Corporate HR, beserta jajaran.

Kerja sama ini berangkat dari dialog terbuka antara UINSU dan Musim Mas mengenai tantangan infrastruktur pembelajaran, khususnya kebutuhan ruang belajar yang memadai untuk perkuliahan Pascasarjana, termasuk kelas daring dengan dosen internasional. Di samping itu, dengan jumlah penerimaan sekitar 6.000 mahasiswa baru setiap tahun, UINSU memerlukan fasilitas yang perlu terus ditingkatkan.

Mewakili Rektor UINSU, Prof. Dr. Muzakhir, M.A. menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi ini "Kami menerima arahan dari Kementerian Agama agar PTKIN tidak hanya berkolaborasi dengan sesama lembaga pendidikan, tetapi juga dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Musim Mas merupakan perusahaan besar yang tidak asing di Sumatera Utara, sehingga kami mengajukan kerja sama ini. Alhamdulillah, Musim Mas menyambutnya dengan sangat baik." ujarnya.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Musim Mas sepakat memberikan dukungan berupa pembangunan Smart Class yang dirancang sebagai ruang belajar modern dan adaptif, dengan kapasitas hingga 100 orang. Pembangunan fasilitas ini ditargetkan akan rampung dalam empat bulan ke depan, dan diharapkan dapat segera menunjang proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif dan interaktif.

Direktur Utama Musim Mas, Gunawan Siregar, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam dunia pendidikan.

"Musim Mas telah lama bermitra dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kali ini, komitmen tersebut kami jalankan bersama UINSU, salah satu universitas unggulan di Sumatera Utara dan masuk dalam 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2025. Ini juga menjadi kerja sama pertama kami dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," jelasnya.

Sebagai perusahaan sawit terintegrasi global yang lahir dan tumbuh di Indonesia, Musim Mas menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global.

"Kami berharap dukungan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dosen dan mahasiswa UINSU, serta turut berkontribusi pada upaya bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia," tutup Gunawan.

