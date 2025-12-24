Musim Mas Dukung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Hadirkan Ruang Publik Bersama melalui Pembangunan Alun-Alun

Alun-alun yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi ini ditargetkan akan rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi ruang publik yang representatif dan inklusif, sekaligus pusat berbagai aktivitas masyarakat.

Dalam rencana pembangunannya, alun-alun ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti balai pertemuan untuk kegiatan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, sarana olahraga, area bermain anak, ruang berkumpul dan bersosialisasi, serta area khusus bagi pelaku UMKM untuk berjualan.

Dukungan ini juga sejalan dengan inisiatif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menuju "Deli Serdang Sehat" yang mencakup kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan. Selain itu, pembangunan alun-alun ini turut mendukung visi dan misi Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang sehat, cerdas, religius, sejahtera, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sebesar apa pun upaya yang dilakukan pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. "Terima kasih kepada Musim Mas. Pembangunan ini menandai era baru kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mulai terbangun dengan baik," ujar Bupati.

Sementara itu, Corporate Affairs General Manager Musim Mas, Yuandy, menyampaikan bahwa ruang terbuka bersama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. "Ruang terbuka bersama menjadi tempat di mana masyarakat dapat saling berinteraksi, mempererat kebersamaan, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Kehadirannya juga memberi manfaat bagi lingkungan, seperti membantu mengurangi polusi dan menyejukkan

kawasan, sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan daerah yang berkelanjutan dan sejahtera," jelas Yuandy.

Pembangunan alun-alun ini merupakan bagian dari komitmen Musim Mas dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), khususnya pada penyediaan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pemenuhan aspek sosial melalui fasilitas rekreasi, olahraga, dan ruang publik.

"Harapan kami, dan tentunya harapan kita bersama, agar fasilitas alun-alun yang dibangun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas di Kabupaten Deli Serdang, khususnya Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Mari kita jaga dan rawat bersama agar dapat digunakan dalam jangka panjang," tutup Yuandy.

