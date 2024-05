Laporan "2024 Blockchain Critical Trend": Membahas Peluang Finansial dan Perkembangan Baru di Asia Tenggara

Asia Tenggara Muncul sebagai Pusat Finansial Global yang Mengutamakan Blockchain

Asia Tenggara, memiliki industri keuangan yang unik dan lebih dari 400 juta pengguna internet, telah menjadi pusat finansial global, khususnya setelah masa pandemi. Menyadari peluang ini, None Group berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, seperti Taiwan FinTech Association, Bitcoin Addict (Thailand), Coin98 (Vietnam), Coinvestasi (Indonesia), dan Malaysia Blockchain Week guna mempertemukan 14 pemimpin industri yang akan berbagi tentang perspektif pasar dan peluang investasi eksklusif.

Agar kolaborasi lintaswilayah semakin berkembang antara Asia Tenggara dan Taiwan, None Group akan menggelar sebuah acara untuk mengumumkan tren blockchain di Vietnam dan Taiwan. Acara di Vietnam akan berlangsung pada 5 Juni, sedangkan acara di Taiwan pada 10 Juli. Rangkaian acara tersebut akan membahas tren industri dan topik blockchain terkait.

Sejumlah Poin Penting dari Tren Krusial di Sektor Blockchain pada 2024

Laporan "2024 Blockchain Critical Trend" membahas perkembangan blockchain di Asia Tenggara dari berbagai segmen dan proyek. Berikut tiga poin penting dalam laporan ini:

Fokus dan Sikap Pemerintah di Asia Tenggara

Perspektif Pakar tentang Ekosistem Industri

Peluang Kolaborasi Lintaswilayah dan Momen Perkembangan Potensial

Anda dapat membaca versi lengkap dari "2024 Blockchain Critical Trend (Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines)"

Tentang None Group

None Group memiliki daya saing dalam teknologi blockchain dan tekfin. Dengan mengintegrasikan teknologi Web3 mutakhir dengan aplikasi bisnis Web2, None Group membantu berbagai perusahaan dan individu memanfaatkan kemajuan teknologi baru, menciptakan model gaya hidup baru, serta pengalaman finansial bagi pengguna global.

None Group juga menawarkan laporan dan analisis pasar yang lengkap di Asia Tenggara. Publikasi ini mengulas sektor blockchain, serta menyajikan data yang akurat dan menarik agar berbagai perusahaan dan investor dapat mempelajari dinamika teknologi yang tengah mengemuka di kawasan tersebut. None Group menyediakan sejumlah layanan, termasuk ZONE Wallet, Web3 gateway terpadu untuk investor uang kripto pemula, serta NONE LAND, merek media baru seputar Web3 yang paling menarik dan menyasar Generasi Z.

SOURCE None Group