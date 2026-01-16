Laporan Khusus China Matters: Dampak Rumah Kaca Pintar bagi Pembangunan Xinjiang

Zona lainnya berperan sebagai pusat budidaya bunga sekaligus berbasis live streaming untuk penjualan berbagai jenis bunga Clivia serta ratusan jenis bunga lainnya. Penjualan bulanan dari zona ini mencapai lebih dari 100.000 yuan. Pada tahun 2021, dengan koordinasi pemerintah daerah, dibentuklah Swan Hometown Tourism Cooperative yang bertujuan mengubah lebih dari 50 rumah kaca menjadi basis budidaya bunga. Melalui peralihan dari produksi sayuran daun bernilai rendah ke tanaman hias bernilai tinggi, pendapatan tahunan setiap rumah kaca meningkat secara signifikan. Hal ini secara nyata memperbaiki kesejahteraan para pekerja serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Transformasi ini memungkinkan keluarga-keluarga lokal untuk memperoleh pekerjaan di daerah asal mereka sendiri tanpa harus merantau, seiring dengan meningkatnya pendapatan. Selain itu, rumah kaca tersebut juga berkembang menjadi pusat pendidikan sains bagi masyarakat.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Lebih dari itu, inisiatif ini menjadi contoh model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kesadaran ekologis dengan kemakmuran komunitas. Melalui perpaduan antara penyebaran pengetahuan, penerapan teknologi, dan inovasi pasar, proyek ini telah menyuntikkan energi baru bagi pembangunan lokal. Kisah ini menunjukkan bahwa perencanaan yang visioner serta peningkatan industri yang tepat sasaran mampu memperkuat ketahanan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

Tautan YouTube: https://youtu.be/DsfLzt_RozU

SOURCE China Matters