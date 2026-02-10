Lazada: 5 Pilihan Hadiah Valentine yang Penuh Makna Bagi Tersayang

Menurut Erika Agustine, Commercial Director Lazada Indonesia, eCommerce semakin menjadi platform pilihan untuk berbelanja hadiah Valentine berkat ketersediaan produk autentik dan berkualitas dari brand lokal maupun global yang memungkinkan konsumen menemukan barang sesuai preferensi penerima hadiah.

"Hadiah yang bernilai bukan hanya membuat orang tersayang bahagia saat menerimanya, tetapi juga membawa makna dan manfaat dalam keseharian mereka. Karena itu, konsumen perlu memastikan hadiah yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan penerima. Di sinilah eCommerce menunjukkan perannya, dengan menghadirkan ragam pilihan produk, pengiriman cepat agar hadiah segera diterima, serta opsi pengembalian jika produk tidak sesuai," lanjut Erika.

Dalam rangka merayakan Hari Kasih Sayang dan mempermudah konsumen berbelanja hadiah spesial, Lazada menghadirkan "Bucin Sale" yang berlangsung hingga 14 Februari dan memberikan penawaran menarik seperti bundle deals dengan diskon hingga 50%.

Untuk membantu konsumen menemukan inspirasi hadiah, Lazada mengumpulkan sejumlah rekomendasi produk yang relevan dengan berbagai gaya hidup dan kebutuhan, mulai dari perawatan diri hingga penunjang aktivitas harian.

1. Cinta Bikin Glowing

Skincare menjadi hadiah yang tak hanya menunjang kecantikan, tetapi juga kesehatan kulit orang tersayang. Pilihan dari brand ternama - seperti serum malam Estée Lauder untuk menghaluskan wajah, essence wajah SK-II untuk menjaga kelembapan kulit, lip mask Laneige untuk melembutkan kulit bibir ketika tidur, hingga sunscreen Anessa untuk melindungi kulit dari sinar matahari - merawat kulit agar senantiasa glowing. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, skincare menjadi hadiah yang fungsional sekaligus bermakna.

2. Mewarnai Senyuman Dengan Riasan

Produk makeup unggulan dapat menjadi pilihan hadiah agar orang tersayang tampil lebih percaya diri, baik untuk keseharian maupun momen spesial. Foundation NARS dengan sentuhan natural dapat dipadukan dengan bedak tabur Laura Mercier yang membantu menyempurnakan riasan. Lalu, lipstik MAC dengan warna ikonik dan eyeshadow palette edisi terbatas Bobbi Brown semakin menyempurnakan gaya dan penampilan masing-masing penerima.

3. Wangi Tak Terlupakan

Parfum kerap menjadi pilihan hadiah klasik karena mampu meninggalkan sentuhan personal karena mencerminkan kepribadian penerimanya. Koleksi Daisy Marc Jacobs yang segar dan manis cocok bagi pribadi feminin, sementara lini Jean Paul Gaultier Scandal mengimbangi karakter yang lebih tegas dan berani. Bagi pencinta aroma yang klasik, Jo Malone London menawarkan cologne dengan paduan sitrus hingga floral yang ringan dan mudah dipadukan.

4. Cinta di Setiap Tegukan

Untuk mereka yang menjalani gaya hidup aktif, tumbler dapat menjadi hadiah yang bermanfaat saat bekerja, berolahraga, hingga berjalan-jalan. Pilihan seperti tumbler Owala merah muda menghadirkan nilai estetik sekaligus fungsional, sementara cup Corkcicle berukuran extra-large (XL) dirancang untuk mereka yang memerlukan hidrasi sepanjang hari.

5. Beri Rasa Nyaman

Untuk orang tersayang yang ingin meningkatkan kenyamanan di rumah, peralatan rumah tangga akan menjadi hadiah yang berkesan. Pilihan seperti air purifier Dyson untuk menjaga kualitas udara ruangan, pembuat es krim dari Ninja bagi pencinta dessert dingin, hingga pemanggang berkapasitas besar dari Ecohome untuk yang hobi memasak, membuat berbagai aktivitas rumah tangga terasa lebih praktis dan menyenangkan.

Menutup rangkaian rekomendasi ini, Erika menegaskan bahwa esensi Hari Kasih Sayang terletak pada perhatian di balik hadiah yang dipilih.

"Untuk memudahkan berbelanja, pelanggan dapat memanfaatkan AI Lazzie, chatbot berbasis kecerdasan buatan yang memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan. Didukung pilihan produk autentik bernilai tinggi dan kebijakan pengembalian yang mudah, Lazada menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman agar pelanggan dapat menemukan produk yang tepat dengan penawaran terbaik," tutupnya.

Tentang Lazada

Lazada Group adalah pionir platform eCommerce di Asia Tenggara. Selama 14 tahun terakhir, Lazada telah mempercepat kemajuan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam melalui perdagangan dan teknologi. Saat ini, ekosistem lokal yang terus berkembang menghubungkan sekitar 160 juta pengguna aktif dengan lebih dari satu juta penjual aktif setiap bulannya. Mereka bertransaksi dengan aman dan nyaman melalui berbagai kanal pembayaran terpercaya dan Lazada Wallet, serta menerima paket melalui jaringan logistik milik sendiri yang telah menjadi yang terbesar di kawasan ini.

Diluncurkan di platform Lazada pada tahun 2018, LazMall adalah mal virtual terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan para pembeli dengan lebih dari 32.000 brand terkemuka, baik internasional maupun lokal. LazMall menetapkan standar baru dalam dunia ritel, dengan menawarkan jaminan 100% keaslian produk, jaminan pengiriman cepat, dan kebijakan pengembalian 30 hari. LazMall merupakan platform pilihan utama bagi para brand dan penjual untuk berinteraksi secara langsung dan menciptakan pengalaman yang disesuaikan bagi pelanggan mereka.

Di Indonesia, Lazada dikenal sebagai pionir Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), festival belanja terbesar di tanah air. Masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman dengan pengiriman cepat dan gratis ongkir, yang didukung oleh jaringan logistik Lazada yang menyeluruh. Sebagai bagian dari komitmennya untuk membangun industri eCommerce yang berkelanjutan di Indonesia, Lazada berdedikasi untuk memberdayakan talenta-talenta Indonesia agar siap menyongsong masa depan.

SOURCE Lazada Group