Lazada Indonesia: 6 Ide Belanja Idulfitri Dari Perjalanan Mudik hingga Kebutuhan Rumah

Erika Agustine, Commercial Director Lazada Indonesia, mengatakan bahwa permintaan terhadap sejumlah kategori, mulai dari otomotif, peralatan rumah tangga, hingga perangkat elektronik, mencapai puncaknya menjelang Idulfitri. Hal ini dipengaruhi oleh dua momen utama, yaitu perjalanan mudik dan perayaan Lebaran bersama keluarga di rumah.

"Konsumen mencari produk yang dapat mendukung kelancaran perjalanan sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga saat berkumpul dengan keluarga. eCommerce menjadi pilihan karena konsumen dapat mengakses beragam produk autentik dan berkualitas dari brand tepercaya. Lazada Indonesia turut mendukung minat belanja ini melalui berbagai penawaran menarik, termasuk diskon hingga 95%," tambahnya.

Untuk membantu konsumen mempersiapkan Idulfitri dengan lebih praktis, Erika kemudian membagikan beberapa rekomendasi produk yang dapat mendukung perjalanan mudik dan aktivitas selama perayaan Lebaran.

Motor Andal Temani Perjalanan Mudik

Sepeda motor masih menjadi pilihan banyak pemudik karena lebih lincah dalam menghadapi kemacetan di jalur mudik. Kendaraan ini memungkinkan perjalanan menjadi lebih fleksibel, terutama saat melintasi jalur yang padat.

Model motor terbaru, seperti New Honda Beat Deluxe, kini dilengkapi teknologi seperti smart keyless yang meningkatkan keamanan melalui fitur anti-theft dan immobilizer, sekaligus memberikan kemudahan penggunaan sehari-hari. Selain itu, membeli kendaraan melalui eCommerce juga dapat memberikan keuntungan tambahan seperti promo khusus serta opsi pembayaran fleksibel, termasuk melalui kombinasi tunai maupun kartu kredit.

Hapus Haus dengan Portable Blender

Selama perjalanan mudik yang panjang, menjaga asupan makanan dan minuman tetap sehat tentu menjadi hal penting. Portable blender dapat menjadi perlengkapan praktis untuk menyiapkan jus segar kapan saja.

Portable blender, seperti Ninja Blast Portable Blender, memiliki desain ringkas, fitur antibocor, serta daya dari baterai yang dapat diisi ulang, perangkat ini mudah dibawa ke mana pun. Selain untuk membuat jus, portable blender juga dapat digunakan untuk menghaluskan makanan bayi saat berada di perjalanan atau saat menginap di rumah keluarga di kampung halaman.

Mesin Cuci Praktis Penghemat Tenaga

Bagi sebagian keluarga, libur Lebaran berarti menjalani aktivitas rumah tangga tanpa bantuan asisten rumah tangga yang ikut mudik. Mesin cuci dua tabung dapat membantu menjaga pekerjaan rumah tetap praktis dan efisien.

Dengan kapasitas besar untuk mencuci pakaian seluruh anggota keluarga sekaligus serta konsumsi listrik yang relatif rendah, mesin cuci dua tabung layaknya Sanken membantu menghemat waktu dan biaya. Fitur pengering juga membantu pakaian tetap kering meski cuaca sedang tidak menentu selama musim hujan.

Tiada Hari tanpa Lari dengan Smartwatch

Libur Idulfitri bukan berarti harus berhenti berolahraga. Bagi pencinta aktivitas fisik, smartwatch olahraga dapat membantu menjaga rutinitas kebugaran selama masa liburan.

Smartwatch, seperti Garmin Forerunner, umumnya dilengkapi fitur GPS dan pelacak aktivitas yang mampu memantau jarak, waktu, kecepatan, hingga ritme saat berlari atau berolahraga. Dengan dukungan data tersebut, pengguna tetap dapat memantau perkembangan aktivitas fisik mereka bahkan saat sedang menikmati libur Lebaran.

Nikmati Musik Saat Mudik dengan Headphone Anti-Bising

Perjalanan mudik menggunakan transportasi umum seperti kereta atau pesawat sering kali diiringi suasana yang ramai. Headphone, seperti Sony Noise-Cancelling Headphones, dengan fitur noise-cancelling dapat membantu meredam kebisingan sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.

Selain meningkatkan pengalaman mendengarkan musik atau menonton video selama perjalanan, headphone juga membantu pengguna tidak terganggu oleh keramaian di stasiun maupun bandara. Dengan begitu, perjalanan panjang pun terasa lebih santai dan menyenangkan.

Hair Styler Multifungsi untuk Tampil Sempurna

Bagi banyak orang, Idulfitri menjadi momen untuk tampil maksimal saat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Hair styler multifungsi dapat membantu menciptakan berbagai gaya rambut dengan lebih praktis.

Hair styler, seperti Dyson Airwrap, dapat digunakan untuk mengeringkan, meluruskan, maupun mengeriting rambut, sehingga memudahkan pengguna menyesuaikan gaya sesuai kebutuhan. Pilih juga hair styler yang dilengkapi carry case agar mudah dibawa saat bepergian dan tetap aman saat dimasukkan ke dalam bagasi.

Menutup rangkaian rekomendasi ini, Erika mengingatkan konsumen untuk mengatur waktu pemesanan agar produk dapat diterima pada saat yang tepat.

"Kini, konsumen dapat memanfaatkan opsi pengiriman instan atau same day untuk memastikan pesanan tiba tepat waktu. Dengan jaringan pengiriman eCommerce yang luas, produk bahkan bisa dikirim langsung ke kampung halaman. Cara ini juga lebih praktis karena pemudik tidak perlu repot membawa oleh-oleh sendiri selama perjalanan," tutup Erika.

SOURCE Lazada Group