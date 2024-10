Lebih dari 1,43 Juta Wisatawan Kunjungi Linhai, Kota Pesisir yang Terkenal di Wilayah Jiangnan, pada Hari Nasional Tiongkok

LINHAI, Tiongkok, 11 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pada Oktober ini, momen liburan pada Hari Nasional membuat berbagai atraksi dipadati pengunjung di seluruh Tiongkok, termasuk Kota Tua Taizhou yang tercantum dalam situs warisan budaya di Linhai, Taizhou, provinsi Zhejiang. Tempat ini bahkan dikunjungi lebih dari 1,43 juta orang hanya dalam tujuh hari, naik sebesar 15,66% dari angka kunjungan tahun lalu, dan penjualan tiket meningkat 32,89%. Lebih dari 60% pengunjung berasal dari luar Taizhou, naik sebesar 11,72% secara tahunan.

Pengunjung dari seluruh dunia juga bergabung dengan warga lokal untuk menikmati pemandangan yang indah, kuliner lezat, serta kriya artistik di Kota Tua Jiangnan, Danau Timur, dan Jalan Ziyang, lokasi-lokasi yang memiliki sejarah lebih dari 1.000 tahun. Di kawasan tersebut, lebih dari 500 pertunjukan pun digelar, mulai dari pertunjukan drama global hingga pertunjukan tradisional Opera Yuejo, serta pertunjukan musik langsung yang didukung instalasi seni jalanan.

Jalan Ziyang, dikenal akan kuliner tradisional, tercantum sebagai salah satu aset budaya tak benda. Di tempat ini, pengunjung bisa mencicipi seaweed cake, huoshao, glutinous rice cake, egg white pastry, serta baishuiyang tofu. Maka, Jalan Ziyang dijuluki sentra makanan ringan khas Tiongkok. Jalan Ziyang pun menampilkan berbagai produk kriya legendaris, seperti seni potong kertas Zhang Xiujuan, serta anyaman rumput Linggen, sebagai bentuk tradisi seni rakyat dan kebudayaan Song.

Salah satu hal baru dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok adalah sistem "Waiter" Store. Lewat sistem ini, pengunjung dapat memindai kode dan melakukan pemesanan yang dikirim langsung oleh staf, mencerminkan smart tourism.

Area Budaya & Pariwisata di Kota Tua Taizhou juga merayakan Hari Nasional lewat sederet kegiatan menarik yang dihadiri wisatawan dalam dan luar negeri. Rangkaian kegiatan ini pun diliput media terkemuka di Tiongkok, termasuk People's Daily, Xinhua News Agency, China Central Television (CCTV), serta Guangming Daily. Karya seni tradisional Tiongkok dan seni dunia turut dipamerkan sebagai bentuk kemajemukan budaya di kawasan tersebut.

Dengan akar sejarah lokal, serta pengaruh global, Kota Tua Taizhou telah mendapat pengakuan internasional. Lokasi ini juga tergabung dalam Golden Key International Alliance pada 2019, serta segera meraih gelar "China Overseas Chinese International Cultural Exchange Base" pada 2024. Taizhou telah menggelar ajang kebudayaan berskala besar, seperti pagelaran busana "Sangqi - The Great Wall" dan "Coffee Culture Festival", yang menarik perhatian dunia. Ajang-ajang ini turut melibatkan pesohor internet di seluruh dunia sehingga memperkuat status Taizhou sebagai basis turis global sekaligus reputasi internasionalnya.

