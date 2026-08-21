Lianlian DigiTech Catat Kinerja Solid pada Semester I-2026

Strategi "AI-Native + Globalization" Mempercepat Peluncuran Produk

Laba Operasional yang telah Disesuaikan Melonjak Lebih dari Dua Kali Lipat

HONG KONG, 21 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech Co., Ltd. (HKEX: 2598) ("Lianlian DigiTech" atau "Perusahaan"), perusahaan asal Tiongkok dan berskala global yang menyediakan layanan pembayaran digital berbasis AI, melaporkan kinerja interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Total Transaction Payment Volume (TPV) pembayaran global mencapai RMB249,9 miliar, meningkat 25,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pendapatan naik 11,9% menjadi RMB875,6 juta.

Laba kotor mencapai RMB454,4 juta dengan margin laba kotor 51,9%. Margin laba kotor dari bisnis pembayaran global mencapai 70,8%.

Laba operasional yang telah disesuaikan melonjak 147,3% menjadi RMB156 juta, setelah mengecualikan seluruh pos nonoperasional.

Jangkauan regulasi global bertambah menjadi 68 lisensi dan kualifikasi pembayaran, termasuk lisensi MSB yang baru diperoleh di Kanada dan lisensi pembayaran Kategori 3D di Dubai.

Zhang Zhengyu, Chairman & CEO, Lianlian DigiTech, mengatakan, "Kami mencatat kemajuan yang solid dalam tiga pilar pertumbuhan pada Semester I-2026. Strategi 'AI-Native + Globalization' mempercepat pengembangan dan peluncuran produk, termasuk sejumlah produk AI serta terobosan penting dalam Agentic Payment. Kami juga terus memperluas ekosistem dan memperkuat kehadiran di sepanjang rantai nilai fintech dan AI."

Wen Yingse, CFO, Lianlian, menilai bahwa perusahaan sukses membukukan kinerja positif. "Pendapatan dan laba kotor sama-sama meningkat sekitar 11,9% dibandingkan tahun lalu. Laba operasional yang telah disesuaikan meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara rasio beban gabungan turun 8,4 poin persentase. Ke depan, kami akan berfokus pada pertumbuhan bisnis inti, memperluas pemanfaatan AI dalam aktivitas operasional, dan mengembangkan kemitraan ekosistem dengan cermat."

Di bisnis pembayaran global, Lianlian mempercepat pengembangan layanan pembayaran cerdas dengan mengintegrasikan AI dalam berbagai proses operasional. Perusahaan juga semakin fokus melayani klien korporasi dan memperluas layanan untuk perdagangan serta jasa B2B.

Di bisnis pembayaran domestik, Lianlian menyesuaikan alokasi sumber daya dengan mengurangi fokus pada kategori transaksi dengan kontribusi yang lebih rendah.

Di bisnis layanan bernilai tambah, Lianlian memperluas penggunaan fitur-fitur pembayaran di berbagai kebutuhan bisnis. Langkah tersebut turut mendorong permintaan terhadap sejumlah layanan seperti kartu bank virtual dan intelligent marketing.

Selama periode tersebut, Lianlian juga mulai menerjemahkan strategi "AI-Native + Globalization" ke dalam produk-produk baru. Salah satunya, Agent Wallet, solusi yang dirancang sebagai infrastruktur pembayaran cerdas guna mendukung era agen AI. Platform agen AI untuk kebutuhan perusahaan juga semakin memperkuat sistem layanan cerdas Lianlian.

Ke depan, Lianlian akan terus menjalankan strategi "AI-Native + Globalization", memperluas jangkauan bisnis global, serta membantu kalangan perusahaan Tiongkok yang berekspansi global.

Informasi selengkapnya tersedia dalam pengumuman kinerja interim 2026: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0820/2026082001339.pdf

SOURCE Lianlian DigiTech Co., Ltd.