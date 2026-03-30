Lianlian DigiTech Umumkan Kinerja Tahunan 2025

Pendapatan Meningkat 31,9% dari Tahun Sebelumnya, Laba Usaha yang telah Disesuaikan Melonjak Dua Kali Lipat

HANGZHOU, Tiongkok, 30 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech Co., Ltd. (HKEX: 2598) ("Lianlian DigiTech" atau "Perusahaan"), pemimpin pasar solusi pembayaran digital di Tiongkok dan digitalisasi perdagangan global, hari ini mengumumkan kinerja untuk periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Pendapatan total: Mencapai rekor tertinggi sebesar RMB 1,734 miliar, meningkat 31,9% dari tahun sebelumnya (YoY).

Laba kotor: Mencapai RMB 873,45 juta, didukung margin laba kotor sebesar 50,4%.

Laba bersih mencapai RMB 1,662 miliar: Laba usaha yang telah disesuaikan (tidak termasuk item non-operasional seperti keuntungan dari divestasi LianTong) mencapai RMB 82,26 juta, meningkat 105,9% dari tahun sebelumnya.

Zhang Zhengyu, Chairman & CEO, Lianlian DigiTech, menilai tahun 2025 sebagai momen penting bagi globalisasi Lianlian DigiTech. "Kami membuat lompatan besar dalam profitabilitas," ujarnya. "Pendirian kantor pusat luar negeri di Hong Kong, serta keberhasilan meraih izin usaha Tipe 3 dari SFC—jumlah lisensi global kini mencapai 66—menandai fase baru dalam strategi kami. Selain itu, kami juga sukses mengintegrasikan model AI skala besar dalam berbagai skenario bisnis utama."

Wei Ping, CFO, Lianlian DigiTech, menyatakan bahwa Lianlian DigiTech mencatatkan kinerja terbaik sejak pertama kali mencatatkan saham di bursa efek. "Kami berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, mendorong penurunan rasio biaya terhadap pendapatan. Ke depan, kami akan menerapkan strategi yang berimbang, baik antara pertumbuhan organik dan aktivitas merger & akuisisi yang terukur."

Aktivitas Bisnis

Bisnis pembayaran global menunjukkan momentum positif dengan Total Payment Volume (TPV) yang meningkat 60,7% dari tahun sebelumnya, menjadi RMB 452,4 miliar. Tren ini menghasilkan pendapatan sebesar RMB 1,045 miliar (+29,3% YoY). Hingga akhir tahun, jumlah pelanggan kumulatif Lianlian DigiTech mencapai 10,4 juta.

Di sektor pembayaran domestik, Lianlian DigiTech menyatukan kapabilitas pembayaran dengan jaringan global. Dengan memusatkan sumber daya pada peluang bisnis yang bernilai tinggi, serta didukung ekspansi global perusahaan Tiongkok, margin laba kotor di segmen pembayaran domestik meningkat sebesar 3,3 poin persentase menjadi 23,0%.

Berkat manajemen yang semakin efektif, serta investasi strategis dalam ekspansi global, kepatuhan regulasi, dan peningkatan teknologi (termasuk blockchain dan AI), Lianlian DigiTech menunjukkan skala ekonomi yang kuat. Rasio biaya terhadap pendapatan secara keseluruhan turun sebesar 5,2 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Prospek

Memasuki tahun 2026, Lianlian DigiTech akan memperdalam strategi berbasiskan AI dan memanfaatkan jaringan layanan keuangan yang luas dan mematuhi regulasi. Dengan membangun sistem aliran dana lintaswilayah yang efisien dan aman, Lianlian DigiTech tetap berkomitmen mendukung perusahaan Tiongkok agar memiliki daya tahan yang lebih kuat di pasar global.

Informasi selengkapnya:

https://ir-upload.realxen.net/iis/2598/uploads/iis/2026/12070568-0.PDF

SOURCE Lianlian DigiTech Co., Ltd.