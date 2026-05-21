Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) Perluas Jangkauan Regional dan Promosikan Malaysia Healthcare Melalui Malaysia Fair Jakarta 2026

Indonesia masih menjadi salah satu pasar utama Malaysia Healthcare dengan pertumbuhan yang konsisten. Faktor kedekatan geografis, kemudahan bahasa, hubungan antarmasyarakat yang erat, serta meningkatnya mobilitas pasien Indonesia untuk berobat ke luar negeri turut mendukung tren tersebut. Selama ini, rumah sakit di Malaysia dikenal luas oleh pasien Indonesia berkat keahlian multidisiplin, fasilitas berstandar internasional, pengalaman pasien yang lebih personal, serta layanan di berbagai bidang seperti kardiologi, onkologi, ortopedi, fertilitas, gastroenterologi, wellness, hingga layanan kesehatan preventif. Permintaan juga terus meningkat, khususnya dari keluarga kelas menengah ke atas yang mencari layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efisien, dan mengedepankan kenyamanan pasien. Aspek kesinambungan layanan dan rasa aman pasien kini menjadi pertimbangan penting dalam memilih layanan kesehatan.

Melalui Malaysia Fair Jakarta 2026, MHTC ingin mempererat hubungan Malaysia Healthcare dengan masyarakat Indonesia lewat pendekatan yang lebih relevan dan berbasis pengalaman, serta lebih dari sekadar promosi layanan kesehatan konvensional. Inisiatif ini memadukan unsur layanan kesehatan, gaya hidup, wellness, pariwisata, dan interaksi publik dalam satu pendekatan yang lebih humanis dan emosional. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan ekspektasi wisatawan medis saat ini yang tidak hanya mempertimbangkan hasil pengobatan, melainkan juga seluruh perjalanan pasien, dukungan keluarga, kenyamanan emosional, serta lingkungan layanan yang terasa akrab secara budaya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Brand Ambassador MYMT 2026 Dato' Sri Siti Nurhaliza dijadwalkan hadir secara khusus pada 5 Juni mendatang. Dalam sesi tersebut, Siti Nurhaliza akan berbagi pengalaman pribadi terkait perjalanan menjadi ibu, program IVF, dan TTC (trying to conceive). Kehadiran Siti Nurhaliza akan mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia, terutama perempuan, pasangan, dan keluarga yang tengah menjalani program kehamilan. Partisipasi tersebut juga akan menghadirkan diskusi yang lebih autentik dan mendalam mengenai kesehatan, harapan, pengalaman pasien, dan perjalanan membangun keluarga. Selain sesi interaksi publik, kegiatan ini akan menarik perhatian media regional dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia, terutama seputar keterkaitan antara layanan kesehatan, wellness, fertilitas, dan wisata medis.

Inisiatif ini menegaskan upaya berkelanjutan MHTC untuk memosisikan Malaysia Healthcare tidak hanya sebagai layanan medis, namun juga ekosistem kesehatan komprehensif yang mengutamakan kepercayaan, kualitas layanan, empati, dan pengalaman pasien yang lebih personal. Melalui kolaborasi strategis, aktivasi pasar, dan keterlibatan publik regional dalam MYMT 2026, MHTC berkomitmen memperkuat visibilitas, kredibilitas, dan kehadiran jangka panjang Malaysia Healthcare di Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan medis regional terhadap ekosistem kesehatan Malaysia.

Tentang Malaysia Healthcare Travel Council

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), berdiri pada 2009, serta bernaung pada Kementerian Kesehatan (MOH) Malaysia, mengembangkan merek "Malaysia Healthcare". MHTC mengoptimalkan, mendorong, dan mempromosikan industri pariwisata medis lewat kolaborasi industri, serta kerja sama publik-swasta, baik di dalam dan luar negeri. Didukung 80 rumah sakit sebagai anggotanya di seluruh Malaysia, MHTC terus memperkuat ekosistem pariwisata medis melalui strategi branding, pengalaman pasien yang terintegrasi, serta inisiatif pasar yang terarah. Sejalan dengan upaya tersebut, MHTC menggelar Malaysia Year of Medical Tourism (MYMT) 2026 sebagai momentum pertama di Malaysia untuk memperkuat sekaligus mempercepat promosi sektor wisata medis dalam negeri. Selain mempromosikan keunggulan layanan kesehatan Malaysia di pasar global, MYMT 2026 memperkuat status Malaysia sebagai salah satu destinasi utama layanan kesehatan dunia. Inisiatif tersebut juga menyoroti kontribusi sektor layanan kesehatan terhadap perekonomian nasional Malaysia.

