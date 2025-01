MARBLEX BUKA BABAK BARU LEWAT PENYEGARAN MEREK DENGAN MENGUSUNG KONSEP "FUN COMES FIRST"

MARBLEX juga mengumumkan sejumlah aset Identitas Merek yang baru, termasuk Maskot, Desain Token, dan Logo yang sejalan dengan misi utamanya, "Fun" (kegembiraan).

Maskot pertama MARBLEX, goblin hijau bernama "gObY" juga telah diperkenalkan. Maskot ini terinspirasi dari karakter fantasi goblin. gObY menghadirkan kegembiraan dan semangat bagi MARBLEX lewat karakter khasnya yang lucu dan jahil.

Desain token juga telah diperbarui dengan nuansa warna neon cerah, serta karakter jenaka gObY yang relevan dengan audiens muda berdasarkan arsitektur desain yang unik. Logo terbaru menggunakan desain berbentuk gelembung dengan aksen melengkung sehingga lebih mudah dikenali.

Dalam rangka penyegaran merek, rencana pengembangan MARBLEX pada 2026 kini mencakup lebih dari 10 proyek game--termasuk genre-genre MMORPG, casual games, dan simulasi. Lewat rencana pengembangan ini, MARBLEX memperkuat posisinya di industri gaming.

MARBLEX adalah anak usaha yang bergerak di sektor blockchain milik pengembang dan penerbit game ternama, Netmarble. MARBLEX akan mengintegrasikan ekosistem blockchain pada sejumlah game yang segera dilansir lewat pembaruan yang tengah dilakukan.

Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi , Telegram , dan X MARBLEX.

Tentang MARBLEX

MARBLEX adalah anak usaha Netmarble Corp. yang didukung blockchain. Netmarble Corp. adalah pengembang dan penerbit mobile game terkemuka, serta beranggotakan lebih dari 6.000 praktisi berpengalaman di industri game dan pakar teknologi blockchain dari seluruh dunia. MARBLEX ingin menghadirkan blockchain game dengan mutu terbaik dengan menyediakan layanan utama seperti cryptocurrency wallet, decentralized exchange, token staking, serta NFT Marketplace. Dengan MBX, ekosistem blockchain yang dibangun MARBLEX, para gamer dapat meningkatkan pengalaman lewat interaksi organik dan insentif yang diperoleh atas partisipasi mereka. Ekosistem MBX dapat digunakan sebagai bagian dari game populer Netmarble, seperti Meta World: My City, A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds, dan Pocket Girls:Idle RPG.

SOURCE MARBLEX