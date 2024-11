MARINA BAY SANDS LUNCURKAN VISI MEREK BARU, "ABOVE BEYOND", SEBAGAI PERKEMBANGAN BARU DALAM TRANSFORMASI KONSEP KEMEWAHAN

Rilis Berita Multikanal yang interaktif selengkapnya tersedia di tautan berikut: https://www.multivu.com/marina_bay_sands/9299351-en-marina-bay-sands-unveils-above-beyond-brand-identity

Paiza Collection – sebagian besar terdiri atas suite mewah dan dilayani oleh tim butler terbesar di Singapura – menjadi bagian penting dalam transformasi Marina Bay Sands yang berjalan selama beberapa tahun guna memperbarui merek dan layanan yang disediakan. Resor terintegrasi ini bekerja sama dengan desainer dan pengrajin terbaik dunia untuk menciptakan konsep kemewahan yang baru.

Melengkapi perubahan infrastruktur, visi merek baru dari Marina Bay Sands, "Above Beyond", akan menandai era baru dari Marina Bay Sands. "Above Beyond" melambangkan kemegahan dan kemewahan arsitektur ikonis serta komitmen Marina Bay Sands untuk melampaui ekspektasi tamu, serta menetapkan standar baru dalam dunia keramahtamahan. Renovasi dan kampanye senilai jutaan dolar ini dirancang secara internal, yang kemudian diselenggarakan oleh tokoh-tokoh kreatif kelas dunia seperti Pentagram New York, Frosty, dan sutradara ternama Celine Song, menegaskan ambisi resor ini untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi terkemuka di dunia.

"Sejak awal, Marina Bay Sands memiliki visi sebagai destinasi yang mengubah lanskap pariwisata Singapura. Sejak kami dibuka pada tahun 2010, kami terus melampaui ekspektasi dan menjadi salah satu resor terintegrasi paling sukses di dunia," ujar Paul Town, Chief Operating Officer Marina Bay Sands. Lebih lanjut, Paul mengatakan, "Kami kini memasuki tahap pengembangan berikutnya melalui transformasi besar untuk membuat terobosan dalam luxury hospitality. Visi merek baru serta renovasi properti ini sangat melengkapi visi Marina Bay Sands, menandai arah perkembangan berikutnya.".

Perkembangan penting ini diumumkan hari ini oleh Marina Bay Sands dalam sebuah acara jumpa pers di Sands Theatre, bersama Global Ambassador Marina Bay Sands, David Beckham dan Chief Marketing Officer Marina Bay Sands, Irene Lin.

Konsep kemewahan baru yang dihadirkan Paiza Collection

Pertama kali dilaksanakan mulai tahun 2022 lalu, renovasi Marina Bay Sands berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari kamar hotel dan suite baru yang tersedia pada tiga menara ikonis, restoran premium, serta fasilitas gaya hidup. Renovasi ini juga mencakup Sands SkyPark, lobi hotel, serta fasilitas wellness.

Paiza Collection merupakan pencapaian terbaru Marina Bay Sands yang meliputi kamar hotel dan suite kelas atas dengan mengusung konsep dan desain luxury hospitality yang luar biasa.

Di lantai paling atas, menempati lokasi utama di resor ikonis ini, Paiza Collection menawarkan pilihan akomodasi termewah; yakni Chairman Suite, Presidential Suite, Skyline Suite, dan Horizon Suite. Para tamu akan tiba di lokasi melalui lobi khusus yang dilengkapi dengan fasilitas lift pribadi untuk kemudian diantarkan menuju suite mewah bergaya residensial dengan dipandu oleh butler pribadi.

Dengan luas mencapai 630-meter persegi, Chairman Suite menjadi lokasi jamuan dengan skala yang spektakuler, dilengkapi oleh televisi sebesar 146 inci, baby grand piano, fasilitas spa dan gym pribadi, serta dapur dengan bahan makanan lengkap untuk merayakan makan malam yang istimewa.

Presidential Suite dan Skyline Suite dilengkapi simulator golf canggih — menampilkan lebih dari 45 lapangan golf terkenal — atau media room yang menawarkan lebih dari 300.000 lagu karaoke dari seluruh dunia. Horizon Suite menawarkan fasilitas wellness yang akan memanjakan diri dengan Himalayan salt wall, meja pijat, dry sauna, hammam shower, dan gym.

Hingga saat ini, sekitar 1.540 kamar hotel baru, termasuk 635 suite, telah selesai dibangun. Semua kamar hotel dengan desain sebelumnya tidak lagi digunakan. Bersamaan dengan itu, upaya renovasi kini difokuskan untuk menyelesaikan Sands Collection pada Hotel Tower 3 yang ditargetkan akan rampung pada kuartal kedua tahun 2025. Total akan ada sekitar 1.850 kamar termasuk 775 suite — merupakan peningkatan signifikan dari jumlah awal yang hanya 180 suite.

Meskipun memiliki karakteristik unik masing-masing, semua suite berbagi komitmen terhadap keunggulan desain, menampilkan rancangan dan objek khusus yang dibuat bersama dengan seniman lokal dan internasional terbaik, yang dipilih secara cermat atas dedikasi mereka terhadap keahlian seni.

Deretan seniman termasuk Fromental dari Inggris yang membuat wall covering dengan teknik bordir, serta Savoir Beds dari Wales yang memproduksi kasur buatan tangan menggunakan teknik yang telah berkembang selama berabad-abad, diisi dengan material dari ekor kuda yang dipintal dengan tangan, wol sapi Mongolia, serta kasmir murni. Produk-produk buatan tangan dibuat secara khusus oleh seniman lokal Singapura, Bynd Artisan yang menambah sentuhan berkelas di setiap suite.

"Above Beyond", lebih dari sekedar melampaui ekspektasi

Konsep kemewahan baru tersebut didukung oleh transformasi merek secara keseluruhan. Identitas baru "Above Beyond" merayakan keabadian, semangat, dan energi dari resor terintegrasi ini, membangun warisan yang sudah ada dan mengangkat statusnya sebagai destinasi ikonis kelas dunia.

Visi merek terbaru ini selaras dengan ambisi masa depan Marina Bay Sands dan mencerminkan peremajaan properti yang telah dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan berbagai produk serta layanan dengan mengutamakan tamu premium.

Setiap aspek dari identitas merek Marina Bay Sands, mulai dari logo, situs resmi, hingga fasilitas hotel, key card, branded experience, serta seragam staf, telah didesain ulang untuk melambangkan kualitas dan keindahan terbaik.

Staf front-of-house juga dilatih dengan standar Forbes Travel Guide agar mempertahankan etos Marina Bay Sands. Tim Butler Services yang terdiri atas 160 orang, sebagai jumlah butler terbanyak di Singapura, turut mengikuti pelatihan dan audit ketat di Butler Academy yang berada dalam naungan Marina Bay Sands.

"Pembaruan identitas merek kami merupakan sebuah pekerjaan besar, namun menjadi langkah yang harus ditempuh untuk memasuki babak berikutnya, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi wisatawan modern yang terus berkembang. "Above Beyond" mencerminkan ambisi kami untuk meningkatkan status Marina Bay Sands tidak hanya sebagai ikon budaya global, tetapi juga menempatkan resor terintegrasi ini sebagai pembuat terobosan di industry luxury hospitality. Setiap detil, termasuk budaya layanan di antara lebih dari 11.700 karyawan kami menganut identitas merek terbaru Marina Bay Sands sehingga para tamu benar-benar merasa nyaman dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan Marina Bay Sands," ujar Irene Lin, Chief Marketing Officer Marina Bay Sands.

David Beckham, Global Ambassador Marina Bay Sands turut menambahkan, "Marina Bay Sands adalah tempat yang benar-benar istimewa – meskipun saya sudah berkunjung ke banyak tempat di seluruh dunia, saya selalu menantikan untuk kembali ke resor terintegrasi ini. Saya menyaksikan banyak perusahan sejak terakhir kali saya berkunjung. Transformasi konsep kemewahan di Marina Bay Sands sungguh luar biasa, di mana Marina Bay Sands selalu ingin menjadi yang terbaik. Itulah yang paling saya kagumi dari destinasi luar biasa ini, dan alasan mengapa saya bangga menjadi Sands Global Ambassador.".

Deretan tokoh global dengan visi kreatif

Untuk meningkatkan kemegahan dan makna penting dari transformasi ini, serta beragam pengalaman menarik yang tersedia, Marina Bay Sands melibatkan sejumlah tokoh multidisiplin dengan visi kreatif guna mendefinisikan "Above Beyond" menurut caranya masing-masing.

Identitas visual baru dan merek dari resor terintegrasi ini dikembangkan oleh tim internal Marina Bay Sands melalui kemitraan dengan tokoh kreatif ternama dari konsultan desain internasional Pentagram dan agensi kreatif Frosty.

Melalui identitas grafis yang berani, film pendek inspiratif, visual yang memukau, serta pengalaman yang tak tertandingi, kisah transformasi ini pun telah dihidupkan. Di pusat peluncuran ini terdapat rangkaian cerita, yang pertama diekspresikan oleh sutradara ternama Celine Song, yang dikenal lewat debut filmnya yang dinominasikan Oscar, Past Lives. Film ini menampilkan Marina Bay Sands sebagai alam semesta yang penuh dengan berbagai kemungkinan.

Sebagai bagian dari kampanye yang mencakup beberapa fase, lebih dari 500 materi promosi yang terdiri atas karya foto dan video pendek juga telah dibuat. Materi tersebut menampilkan fotografer fashion asal Shanghai ternama dunia, Nick Yang, bersama deretan fotografer asal Singapura, yakni Khoo Guo Jie, Juliana Tan, Jovian Lim, dan Stefan Khoo, serta sutradara Caleb Huang. Sepuluh video pendek lainnya menampilkan keahlian luar biasa dan kecermatan di balik kurasi detail desain interior.

"Merek-merek modern tidak didefinisikan oleh satu kampanye atau visual utama saja – melainkan dibangun melalui penciptaan "brand worlds" yang lengkap, sebagai ungkapan beragam yang mengangkat sentimen dan lokasi lewat gaya bercerita. Hari ini, Marina Bay Sands dengan bangga memperkenalkan berbagai aspek emosional dari pembaruan merek kami melalui desain, film, fotografi, pengalaman, dan masih banyak lagi," tutup Irene.

Kampanye tersebut diluncurkan mulai hari ini, serta berlangsung hingga tahun depan.

Informasi lebih lanjut terkait kampanye "Above Beyond" oleh Marina Bay Sands tersedia di situs resmi www.marinabaysands.com/abovebeyond. Anda juga dapat berpartisipasi di media sosial dengan menggunakan tagar #AboveBeyond dan #MarinaBaySands.

