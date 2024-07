Mazda Indonesia Siap Pukau Pengunjung GIIAS 2024: Luncurkan Edisi Terbaru dari SUV Andalan - Mazda CX-60 Pro dan Hadirkan Booth Aesthetic Sarat Filosofi Jepang

Mengusung tema "Light Your Drive in Harmony," Mazda kian mengukuhkan eksistensinya sebagai pemimpin pasar otomotif premium. Hadir di GIIAS 2024, Mazda memamerkan inovasinya yang difilosofikan sebagai cahaya (light) dalam hal pengalaman berkendara, dengan desain elegan dan performa maksimal. Sementara itu, kata harmoni (harmony) merujuk pada nilai Mazda yang menghargai keseimbangan antara teknologi dan estetika.

Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, dalam Press Conference Pembukaan Booth Mazda Indonesia di GIIAS 2024 menyatakan, "Bagi Mazda Indonesia, mobil bukan sekadar alat transportasi. Kami selalu berusaha menciptakan kendaraan yang tidak hanya indah dan nyaman, tetapi juga menyenangkan untuk dikendarai, bahkan menginspirasi. Kami ingin menciptakan keselarasan yang sempurna bagi setiap pengemudi dalam setiap perjalanan—layaknya sebuah simfoni yang mengalun indah, Mazda ingin menyentuh hati dan jiwa setiap pengemudinya. GIIAS 2024 adalah kesempatan istimewa bagi para penggemar otomotif untuk menemukan mobil impian mereka. Di booth Mazda, kami menawarkan berbagai penawaran menarik dan program spesial yang tidak boleh dilewatkan. Kami yakin Anda akan terpesona dengan apa yang kami sajikan!"

Edisi Baru, Mazda CX-60 Pro, Siap Mengaspal di Indonesia

Setahun sejak diluncurkan di Indonesia, SUV premium Mazda CX-60 kini hadir dengan edisi baru, yaitu Mazda CX-60 Pro (2.5L AWD), yang diperkenalkan bertepatan dengan pembukaan GIIAS 2024.

Konsisten dengan filosofi "The Perfect Jinba-Ittai", Mazda CX-60 Pro menyajikan kesatuan antara pengemudi dan kendaraan. Seperti dua edisi terdahulu, Mazda CX-60 Kuro dan Elite, CX-60 Pro juga unggul dalam hal Human Centricity, di mana berbagai fitur dalam kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengemudi. Fitur seperti Electric Car Seat, Center Display, Head-up Display, Driver Monitor, hingga berbagai detail lainnya mengutamakan kenyamanan dan kemudahan pengemudi.

Dari sisi desain, Mazda CX-60 Pro-pun menggabungkan filosofi KODO Design, yang berarti keindahan dalam gerak dan elegan, serta filosofi "Ma" yang mengutamakan kesederhanaan. Hal ini membuat Mazda CX-60 tampil tangguh sekaligus anggun dari luar (eksterior), dan mewah namun tidak berlebihan dari dalam (interior). Interior dengan dominasi warna hitam pada CX-60 Pro juga menghadirkan kesan sporty dan adventurous yang lebih kental. Ditambah dengan sound system premium dari BOSE, CX-60 Pro menawarkan pengalaman berkendara yang lebih superior.

Hadir dengan sejumlah keunggulan fitur dan teknologi, CX-60 Pro memiliki Center Display berukuran 12 inci yang informatif dan modern, Head-up Display berukuran besar, serta konektor USB-C di konsol belakang untuk kemudahan pengisian daya bagi penumpang. Penyesuaian kemudi elektrik (Tilt & Telescopic) memastikan kenyamanan berkendara yang optimal, sementara Panoramic Sunroof menambah kesan kabin yang luas dan mewah. Sistem personalisasi (Driver Personalization System) juga disematkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepraktisan.

Fitur keamanan juga menjadi prioritas, dengan monitor 360 derajat untuk pengawasan menyeluruh, serta Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert untuk keamanan ekstra. Teknologi Driver Monitor yang canggih memastikan pengemudi selalu dalam kondisi optimal untuk berkendara, menambah lapisan keamanan pada Mazda CX-60 Pro.

Mazda CX-60 Pro ditawarkan dengan harga OTR Jakarta Rp799,000,000 dan tersedia dalam berbagai pilihan warna: Soul Red Crystal Metallic, Machine Grey Metallic, Platinum Quartz Metallic, Deep Crystal Blue Mica, dan Jet Black Mica. Harga tersebut sudah termasuk layanan 5-Years MyMazda Warranty dan 3-Years MyMazda Service, untuk memastikan setiap pelanggan merasakan kenyamanan dan ketenangan pikiran selama mengendarai Mazda CX-60 Pro.

Selain Mazda CX-60, pada GIIAS tahun ini, Mazda juga menghadirkan line-up SUV lainnya yang menjadi primadona pameran, yaitu Mazda CX-30 dan Mazda CX-5 (kategori segmen Medium SUV). Pengunjung juga berkesempatan untuk melihat langsung Mazda CX-3, yang varian teranyarnya baru saja diluncurkan pada akhir Februari lalu.

Optimalkan Pengalaman Berkendara Mazda dengan AutoExe

Pada ajang GIIAS tahun ini, PT EMI mengumumkan kerjasama dengan AutoExe, tuning house asal Jepang, yang khusus melayani tuning kendaraan Mazda. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan pengalaman berkendara para pemilik Mazda, melalui konsep "A New Driving Sensation".

AutoExe menghadirkan berbagai tuning parts yang cocok untuk berbagai seri dan tipe mobil Mazda seperti performance package, styling package, dan suspension package. Pengunjung pameran dapat menyaksikan penggunaan produk AutoExe pada sejumlah kendaraan yang dipajang di booth Mazda, di antaranya Mazda MX-5 GT Limited, Mazda 3 Fastback Dress-up with AutoExe, Mazda CX-5 Dress-up with AutoExe, dan Mazda CX-60 Limited with AutoExe.

"Sebagai bagian dari 'Mazda Vehicle Personalization Project', AutoExe menawarkan berbagai tuning parts eksklusif untuk mobil Mazda, termasuk styling kit yang menekankan pada desain yang berani dan fungsional, hingga memberikan pengalaman berkendara yang istimewa dan lebih sporty dalam setiap momen", ungkap Ricky Thio.

Raih Keuntungan Maksimal dengan Penawaran Spesial Mazda di GIIAS 2024

Selama GIIAS 2024, Mazda menawarkan berbagai penawaran eksklusif, termasuk special sales deals, free paint protection film, aksesoris dash cam recorder, merchandise eksklusif dari Mazda Curated, serta voucher belanja VIVERE, dan masih banyak lagi. Terdapat pula kesempatan untuk upgrade kendaraan dengan produk AutoExe atau sound system dengan JBL. Program leasing fleksibel dengan DP rendah, suku bunga kompetitif, dan persetujuan instan pun hadir, melalui berbagai mitra leasing (syarat & ketentuan berlaku).

Pada GIIAS 2024, Mazda juga memberikan banyak program untuk para pemilik kendaraan Mazda. Hanya dengan melakukan perbaruan data di Aftersales Corner di booth Mazda, para existing customers akan mendapatkan penawaran menarik, seperti special price untuk produk AutoExe, ban, dan yang lainnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepercayaan dan kepuasan pelanggan, Mazda juga memberikan layanan 5-Years MyMazda Warranty dan 3-Years MyMazda Service untuk setiap pembelian unit Mazda dengan VIN tahun 2023 dan 2024. Dengan kedua layanan ini, pengguna Mazda dapat lebih percaya diri dan tenang dalam berkendara. Layanan MyMazda sendiri meliputi garansi 5 tahun atau 150.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu) dan perawatan gratis selama 3 tahun atau 60.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu) untuk suku cadang dan tenaga kerja. Layanan ini juga mencakup dukungan ERA (Emergency Roadside Assistance) di wilayah Jabodetabek secara gratis, serta kartu MOC yang memberikan penawaran khusus untuk program yang diselenggarakan oleh PT EMI.

Konsep "Beauty by Subtraction" Pada Booth Mazda, Menghadirkan Keindahan melalui Kesederhanaan

Desain booth Mazda di GIIAS 2024 mengusung konsep "Beauty by Subtraction" yang sejalan dengan filosofi Jepang "Ma" di mana setiap elemen desain mengutamakan energi tenang dan mengedepankan keindahan dari ruang kosong. Konsep ini memastikan setiap dekorasi memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang berlebihan.

Dengan sentuhan dekorasi ala Japan Mobility Show 2023 dan luas area 1000 m², booth Mazda menampilkan 10 mobil, Diecast Wall, Amphitheater Seating Area, Mazda Cafe, Aftersales Corner, Mazda Curated, dan Ruangan Media. Diecast Wall akan memajang 1.440 miniatur mobil (diecast) yang menjadi representasi perjalanan inovasi Mazda dari tahun ke tahun. Melalui koleksi ini, diharapkan pengunjung dapat memahami perjalanan panjang Mazda dalam industri otomotif. Beberapa model vintage yang ditampilkan termasuk Mazda K360, R360 Coupe, Mazda Familia, Mazda Light Bus Type A, Mazda Luce, Cosmo Sport, Mazda Capella, Mazda Road Pacer AP, Mazda Savanna RX-7, Eunos Roadster, Mazda Autozam AZ-1, dan Mazda 787B.

Spesial di GIIAS 2024, Mazda bekerja sama dengan brand furniture premium, VIVERE. Koleksi produk VIVERE, yang masih sejalan dengan konsep "Ma" – keindahan melalui kesederhanaan, diyakini dapat menambahkan nilai estetika dari booth Mazda. Dengan menyediakan furniture premium, VIVERE dapat memperkuat kesan keindahan – sehingga menjadi selaras dengan line-up kendaraan Mazda yang tampil di GIIAS 2024.

Line-up Mazda di GIIAS 2024

Untuk tampil di GIIAS 2024, Mazda telah mengkurasi 11 mobil dari berbagai kategori segmen mulai dari SUV, Sedan, Hatchback, hingga Roadster, antara lain:

No. Model Kendaraan Varian Warna 1 Mazda MX-5 GT Limited Aero Grey Metallic 2 Mazda 3 Fastback Dress-up with AutoExe Machine Grey Metallic 3 Mazda CX-5 Dress-up with AutoExe Rhodium White Metallic 4 Mazda CX-60 Limited with AutoExe Soul Red Crystal Metallic 5 Mazda CX-3 Aero Grey Metallic 6 Mazda CX-8 Deep Crystal Blue Mica 7 Mazda CX-30 Platinum Quartz Metallic 8 Mazda CX-5 Elite Soul Red Crystal Metallic 9 Mazda3 Sedan Machine Grey Metallic 10 Mazda CX-60 Pro (2.5L AWD) Machine Grey Metallic 11 Mazda2 Hatchback Air Stream Blue

Selain memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk melihat lebih dekat produk-produk unggulan, Mazda juga mengadakan sesi test-drive. Melalui kegiatan ini, pengunjung dapat secara langsung mencoba keunggulan performa, dan kenyamanan berkendara mengesankan yang ditawarkan oleh Mazda. Berikut adalah sederet mobil Mazda yang dapat di-uji coba di GIIAS 2024:

No. Model Kendaraan 1 Mazda CX-60 Pro 2 Mazda CX-60 Kuro 3 Mazda CX-30

Mazda juga telah menyiapkan berbagai aktivitas yang menarik selama pameran berlangsung. Seperti workshop Chanoyu (seremoni minum teh khas Jepang), Kurumi-e (kerajinan tangan ala Jepang), beragam aktivitas untuk anak, dan talkshow bersama Hillarius Satrio, Fransiskus Rosano, Ade Rai, Ariyo Wahab, dan lainnya.

Pengunjung juga dapat bersantai sembari menikmati sajian lezat di Mazda Cafe dan berbelanja merchandise eksklusif resmi dari Mazda Indonesia di Mazda Curated.

"Dengan konsep dan desain booth yang mengutamakan keindahan serta kesederhanaan dan beragam aktivitas menarik khas negeri sakura, kami ingin DNA Jepang yang menjadi bagian dari identitas Mazda bisa memberikan pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan bagi pengunjung GIIAS tahun ini," tutup Ricky Thio.

Saksikan langsung berbagai produk unggulan, ikuti uji coba kendaraan, dan dapatkan berbagai promosi menarik dengan mengunjungi booth Mazda Indonesia di hall 7A, GIIAS 2024.

Temukan berbagai perkembangan terbaru dari Mazda Indonesia melalui akun resmi Instagram dan TikTok Mazda Indonesia di @mazdaid.

Dapatkan informasi lebih lengkap terkait spesifikasi produk, layanan, serta special sales deals dari Mazda Indonesia di GIIAS 2024, melalui website www.mazda.co.id.

Unduh berbagai foto dan informasi terkait siaran pers pada tautan berikut: http://bit.ly/MazdaGIIAS2024MediaKit

SOURCE PT Eurokars Motor Indonesia (EMI)