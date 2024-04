Medical Taiwan 2024: Menghadirkan Peluang Bisnis Lintaswilayah dan Lintas-sektor pada Segmen Medis dan Layanan Kesehatan Berteknologi Pintar

Smart Medical Pavilion Menampilkan Alat-Alat Medis Canggih Buatan Taiwan

Medical Taiwan mendapat dukungan dan melibatkan sejumlah asosiasi penting di industri alat medis Taiwan, seperti Taiwan Medical and Biotech Industry Association, Taiwan Federation of Medical Devices Commercial Associations, serta Taiwan Bio-medical Care Association. Seluruh asosiasi ini berkolaborasi menciptakan platform pengadaan barang yang komprehensif untuk rantai pasok alat medis di Taiwan. Salah satu asosiasi ini, Taiwan Medical and Biotech Industry Association akan menggelar Smart Medical Pavilion pada tahun ini. Paviliun pameran tersebut akan menampilkan alat medis premium dan canggih buatan Taiwan yang telah memperoleh izin pemasaran di dalam dan luar negeri, serta segera diproduksi massal. Sejumlah produk yang dipamerkan adalah Kinguide Robotic-Assisted Surgical System buatan Point Robotics, CUSMED connectCMF Flap Fixator buatan Ossaware Biotech, EPROB Navigation System buatan EPED Inc., serta Optima Prone, solusi specialized pressure-reducing support surface buatan Wellell. Selain itu, berbagai jenis alat pembedahan dan alat medis implan premium turut dipamerkan. Seluruh produk ini mencerminkan keunggulan dan keahlian para pelaku industri Taiwan dalam memproduksi alat medis premium dan berteknologi pintar.

Medical Taiwan Memamerkan Solusi Berteknologi Pintar untuk Kesehatan Digital dan All-Age Care

Di tengah teknologi yang terus berkembang dan maraknya perangkat seluler, industri kesehatan digital mengalami pertumbuhan pesat. Research Nester memproyeksikan, nilai pasar kesehatan digital global akan mencapai US$ 980 miliar pada 2035, mencatat angka pertumbuhan tahun majemuk sebesar 15% pada 2023-2035. Tahun lalu, Medical Taiwan melansir Future Pavilion, paviliun pameran yang membahas perbedaan layanan kesehatan di rumah sakit dan rumah, serta memamerkan solusi berteknologi pintar untuk kedua lokasi tersebut. Paviliun pameran tersebut pun mendapat sambutan positif dari pengunjung. Di edisi tahun ini, isu-isu kesehatan digital terus diulas, dengan fokus pada produk dan aplikasi terkini dalam layanan kesehatan berteknologi pintar (smart medical care) dan perawatan kesehatan untuk seluruh usia (all-age care) yang didukung sejumlah teknologi baru. Misalnya, dBio akan menampilkan AIoT Wearable Stethoscopes dan AIoT Smart Insole Sensors, sedangkan Hpb akan memamerkan solusi smart care yang dirancang khusus untuk lansia dan bayi.

M-novator, Didukung H-spectrum+, Memberdayakan Usaha Rintisan Biofarmasi di Seluruh Dunia

M-novator, paviliun pameran khusus untuk ekshibitor dari kalangan usaha rintisan di Medical Taiwan, turut mendapat sambutan positif pada 2023. Maka, M-novator akan memperluas jangkauan internasionalnya pada tahun ini. Berkolaborasi dengan H-spectrum+, akselerator teknologi kesehatan yang berafiliasi dengan Foxconn Tech, M-novator akan menawarkan kesempatan bagi usaha rintisan biofarmasi yang ingin meluncurkan produk, mengakses lokasi demo produk, serta menjalin kemitraan. Usaha rintisan yang berpartisipasi juga dapat berinteraksi dengan pakar industri dan konsultan, serta memperoleh arahan tentang pengembangan model bisnis dan strategi pendanaan yang efektif. Saat ini, sejumlah usaha rintisan di dalam dan luar negeri, seperti EYRIS, perusahaan Singapura yang mengembangkan sistem diagnosis kecerdasan buatan (AI) untuk retinopati, dan NEODOCS, usaha rintisan asal India yang menawarkan diagnosis AI dan solusi pemantauan kesehatan, telah bergabung dalam M-novator.

Sesi Penjajakan Kerja sama dan Berjejaring Semakin Diperluas guna Menarik Minat Pihak Pembeli di Pasar Asia Pasifik dan Negara Berkembang

Di Medical Taiwan tahun ini, sesi penjajakan kerja sama (matchmaking) secara tatap muka akan berlangsung selama dua hari, mempertemukan pihak pembeli internasional dan pelaku industri. Panitia penyelenggara secara khusus mengundang pihak pembeli di Asia Pasifik dan pasar berkembang. Berencana mengadakan lebih dari 100 sesi matchmaking, Medical Taiwan juga menggelar jamuan makan malam untuk pihak pembeli (buyer networking dinner) pada hari pertama. Tujuannya, menarik pihak pembeli di dalam dan luar negeri, serta memfasilitasi koneksi antara pelaku industri di Taiwan dan pasar internasional.

Lebih dari 50 Forum, Ceramah, dan Peluncuran Produk Baru akan Membahas Berbagai Tren, serta Memfasilitasi Pertukaran Informasi

Di sisi lain, Medical Taiwan akan meliputi lebih dari 50 forum, ceramah, dan peluncuran produk baru, serta seminar yang mengulas pasar medis Asia Pasifik. Sejumlah pembicara terkemuka dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan mengulas dinamika pasar dan industri kesehatan lokal. Lewat presentasi dari para pembicara ini, pelaku industri di Taiwan dapat memahami sistem layanan kesehatan regional, permintaan pasar, serta perubahan regulasi. Lebih lagi, sesi peluncuran produk medis pintar akan memaparkan sejumlah perkembangan penting pada segmen perangkat lunak dan keras smart medical, wearable device, dan IoT home care. Berbagai pemilik merek akan melansir sederet inovasi ini kepada publik agar pelaku industri mampu mengantisipasi tren baru, serta saling bertukar tentang informasi baru di bidang tersebut.

Medical Taiwan merupakan platform bisnis dan perdagangan yang dinamis. Lewat ajang ini, pelaku industri dapat memperluas jangkauan global dan menjajaki peluang kerja sama lintaswilayah dan lintas-sektor. Maka, Medical Taiwan mendorong praktisi industri agar memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan registrasi. Anda dapat mengunjungi situs Medical Taiwan: www.medicaltaiwan.com.tw untuk informasi lebih lanjut.

Narahubung:

Elaine Chen

[email protected]

SOURCE Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)