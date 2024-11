Mendorong Keuangan Berkelanjutan: Mengintegrasikan Keanekaragaman Hayati dalam Strategi ESG Global

GUANGZHOU, Tiongkok, 8 November 2024 /PRNewswire/ -- Dunia semakin memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati, seperti terlihat dalam berbagai konferensi internasional. COP 16, United Nations Biodiversity Conference 2024, ditutup pada 2 November lalu di Cali, Kolombia, menekankan pentingnya langkah untuk memajukan "Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework" yang menargetkan restorasi minimum 30% wilayah darat, perairan di darat, dan ekosistem yang telah rusak pada 2030. Pada 8-11 Oktober, konferensi tatap muka PRI yang berlangsung di Toronto turut mengimbau fokus keanekaragaman hayati dalam investasi ESG.

Di konferensi PRI, E Fund Management ("E Fund"), pengelola reksa dana terbesar di Tiongkok, membagikan riset tentang asesmen risiko keanekaragaman hayati dalam portofolio investasi. Sebagai pemimpin industri yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab, E Fund telah mengintegrasikan faktor-faktor ESG dalam strategi investasi, serta menjawab kendala data keanekaragaman hayati yang tidak lengkap sejak mengembangkan sistem evaluasi ESG pada 2018.

Pada 2024, E Fund juga meningkatkan praktik investasi bertanggung jawab dengan menjadi pengelola reksa dana asal Tiongkok pertama yang bergabung dalam inisiatif PRI Spring, program global yang telah didukung lebih dari 200 institusi. Program tersebut ingin mengatasi laju kerusakan keanekaragaman hayati pada 2030. Baru-baru ini, kolaborasi yang terjalin dengan Central University of Finance and Economics juga menghasilkan metodologi risiko keanekaragaman hayati untuk lembaga keuangan sehingga memperkuat pendekatan E Fund terhadap investasi yang mengutamakan keanekaragaman hayati.

Komitmen investasi berkelanjutan E Fund juga tercermin dari portofolio produk yang komprehensif, seperti E Fund ESG Responsibility Investment Equity Fund, E Fund CSI Yangtze River Protection ETF (Kode ETF: 517330), dan E Fund CSI SEEE Carbon Neutral ETF (Kode ETF: 562990). Produk ETF ini menyalurkan permodalan di sektor pembangunan berkelanjutan, mendukung dua target penurunan karbon Tiongkok. Lewat upaya ini, E Fund terus berperan penting memajukan praktik investasi berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap konservasi alam global.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah manajer investasi terkemuka dengan produk terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai lebih dari RMB 3,5 triliun (US$ 505 miliar)*. E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien di dalam dan luar negeri. Selain itu, E Fund membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah menjadi manajer investasi sejak terbentuk pertama kali. E Fund juga berpegang pada keunggulan riset yang mendalam dan periode investasi. E Fund menjadi pionir dan perusahaan terdepan yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Lebih lagi, E Fund merupakan salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Sumber: E Fund. Dana kelolaan (AuM) mencakup anak-anak usaha. Data per 30 September 2024. Tingkat kurs berasal dari data PBoC.

