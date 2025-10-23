MENYAMBUT TAHUN BARU DENGAN MALAM PENUH KILAU DI BALI

Perayaan dimulai dengan koleksi kue khas akhir tahun yang menghadirkan cita rasa klasik dengan sentuhan tropis. Mulai dari Santa's Delight Christmas Cake, Coconut & Pandan Opera Cake, hingga Yuletide Spiced Log, setiap kreasi menghadirkan kehangatan dan pesona rasa yang merefleksikan semangat pulau ini.

Melengkapi pilihan tersebut, The Laguna Festive Hamper berisi ginger cookies, fruitcake, panettone, stollen, chocolate fudge, dan madu Bali, merupakan hadiah penuh makna untuk berbagi kebahagiaan musim ini dengan orang terkasih.

Perayaan Natal yang Hangat dan Berkesan

Pada Malam Natal dan di Hari Natal, A Timeless Christmas Celebration di Arwana Restaurant menyajikan set menu makan malam dengan cita rasa lokal yang disajikan secara elegan. Sementara di Banyubiru Restaurant, para tamu dapat menikmati buffet mewah yang menampilkan hidangan internasional serta favorit khas Indonesia.

Kemeriahan berlanjut di Hari Natal dengan Arwana Christmas Brunch, menghadirkan suasana tepi pantai yang menawan dan hidangan kreatif penuh warna yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Malam Tahun Baru yang Penuh Kilau

Menjelang pergantian tahun, The Laguna Bali menghadirkan dua perayaan istimewa untuk menyambut 2026 dengan penuh kemegahan.

Gatsby in Bali Gala di Balai Raya Ballroom menawarkan malam yang glamor dengan jamuan elegan, hiburan langsung, dan hitung mundur yang meriah.

di menawarkan malam yang glamor dengan jamuan elegan, hiburan langsung, dan hitung mundur yang meriah. Arwana Beachfront Celebration menghadirkan pesta tepi pantai yang memukau, lengkap dengan pertunjukan kembang api yang menerangi langit malam Nusa Dua.

Aktivitas Keluarga dan Relaksasi

Musim perayaan juga diramaikan oleh Young Global Explorers, program kreatif untuk anak-anak yang mengajak mereka membuat Coconut Leaf Santa Hats dan Feathered Festive Dream Catchers.

Sebagai pelengkap momen liburan, Lagoon Spa Total Rejuvenation Ritual menawarkan perjalanan relaksasi yang terinspirasi oleh tradisi Bali, membantu menyeimbangkan tubuh dan jiwa sebelum maupun setelah perayaan.

"Di The Laguna Bali, kami menyambut musim perayaan dengan semangat kekeluargaan dan keanggunan yang mencerminkan jiwa Pulau Bali," ujar Lucia Liu, General Manager The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali. "Setiap momen dirancang dengan penuh ketulusan untuk menghormati warisan budaya Bali sekaligus menghadirkan pengalaman berkesan yang mempererat kebersamaan."

Untuk informasi lebih lanjut, klik The Laguna Bali Festive Booklet atau kunjungi www.thelagunabali.com.

SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali