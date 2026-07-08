Merz Aesthetics Luncurkan Ultherapy Mask - PDRN Peptide Radiance dan Program untuk 2026 di Ajang Ultherapy PRIME Soirée, Malaysia

Di acara tersebut, kalangan media, key opinion leader, dan dokter estetika dari Malaysia, Filipina, Indonesia, serta Vietnam terlibat dalam sebuah pengalaman interaktif yang memperkenalkan Ultherapy PRIME. Acara ini mencerminkan komitmen Merz Aesthetics untuk menghadirkan layanan estetika yang lebih personal dan autentik bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

"Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam perawatan kulit. Dengan meluncurkan Ultherapy Mask – PDRN Peptide Radiance dan program 'See My Skin, Lift My Way' untuk 2026, kami kembali menegaskan komitmen untuk membantu setiap individu mendapatkan solusi perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami juga ingin memperluas pengalaman autentik Ultherapy PRIME yang sebelumnya tersedia di klinik mengarah kepada rutinitas perawatan kulit sehari-hari," ujar Raymond Ong, Associate Vice President, Regional Commercial APAC, Merz Aesthetics.

Melengkapi Pengalaman Ultherapy PRIME

Ultherapy Mask – PDRN Peptide Radiance merupakan masker hidrogel yang dapat dipakai di rumah. Produk ini dikembangkan dengan pendekatan ilmiah guna menjaga kelembapan kulit, mendukung proses pemulihan kulit, serta meningkatkan tampilan kulit agar lebih bercahaya[i],[ii] setelah menjalani perawatan Ultherapy PRIME.

Masker ini memadukan teknologi berbasis sains dengan tekstur hidrogel yang lembut dan nyaman di kulit. Saat digunakan, masker terasa sejuk dan menenangkan. Kandungan serum pada masker ini juga tetap menempel lebih lama sehingga bahan aktifnya dapat terserap ke dalam kulit. [i]

Produk ini dirancang untuk dua kebutuhan utama:

Menjaga kulit setelah rutinitas perawatan sehari-hari (post-treatment care): menutrisi dan melembapkan kulit setelah rutinitas perawatan sehari-hari. Melindungi kulit setiap hari: meningkatkan perawatan kulit melalui kandungan bahan aktif berkualitas tinggi.

Masker ini telah melalui uji dermatologis, tidak menyebabkan iritasi, bebas pewangi, bebas etil alkohol, dan bebas paraben sehingga tetap nyaman digunakan pada kulit sensitif.[i] Produk ini menjadi bagian dari pengembangan Ultherapy PRIME yang kini tidak hanya hadir di klinik, namun juga menjadi bagian dari perawatan kulit sehari-hari.

"See My Skin, Lift My Way": Merayakan Jati Diri

Program "See My Skin, Lift My Way" lahir dari keyakinan bahwa kecantikan sejati tidak perlu diseragamkan—setiap individu berhak merayakan keunikan dan jati dirinya. Seiring dengan perkembangan estetika medis, pasien tidak lagi hanya mencari perubahan yang terlihat secara fisik. Mereka juga menginginkan pengalaman yang lebih personal, hasil yang alami, serta perawatan yang membantu mereka tampil dengan penuh percaya diri.

Melalui slogan "See My Skin, Lift My Way", Merz Aesthetics menekankan pentingnya pendekatan yang tepat, personal, dan membangun rasa percaya diri dengan menghadirkan solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Pengalaman Interaktif Menuju Dunia Ultherapy PRIME

Selama acara berlangsung, para tamu mengeksplorasi delapan titik interaksi yang memperkenalkan teknologi pengencangan kulit Ultherapy PRIME dengan cara-cara yang lebih mudah dipahami. Berbagai ekspresi personal mengenai makna "My Way" bagi masing-masing peserta hadir dalam potret video dinamis. Sejumlah instalasi visual, termasuk ikon squiggle khas Ultherapy dan replika berukuran besar dari tiga bagian Ultherapy Mask, turut memperkaya pengalaman para tamu.

Merz Aesthetics juga menghadirkan Authenticity Booth yang memberikan edukasi tentang pentingnya memilih perawatan Ultherapy yang asli, serta dokter yang bersertifikasi sebagai provider Ultherapy PRIME. Kehadiran area ini memperkuat pesan utama dalam acara ini bahwa hasil yang autentik berawal dari perawatan yang autentik dan penyedia layanan yang tepercaya.

Dalam kesempatan yang sama, Merz Aesthetics menunjuk aktris, model, dan figur televisi asal Malaysia, Scha Alyahya, sebagai Brand Ambassador pertama Ultherapy PRIME di Malaysia. Penunjukan tersebut menjadi bagian penting dari program "See My Skin, Lift My Way" sekaligus merepresentasikan kepercayaan diri dan ekspresi kecantikan yang unik pada setiap individu.

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Tentang Merz Aesthetics

Merz Aesthetics merupakan perusahaan estetika medis yang selama bertahun-tahun berkomitmen membantu tenaga kesehatan, pasien, dan karyawannya menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri. Perusahaan ini juga membantu masyarakat di berbagai negara agar dapat tampil dengan jati dirinya masing-masing. Portofolio produk Merz Aesthetics telah teruji secara klinis, serta mencakup produk injeksi, perangkat medis, serta perawatan kulit yang memenuhi kebutuhan setiap pasien dengan standar keamanan dan efektivitas yang tinggi. Sebagai perusahaan keluarga yang telah beroperasi lebih dari 115 tahun, Merz Aesthetics memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan di berbagai negara. Kantor pusat global Merz Aesthetics berlokasi di Raleigh, Carolina Utara, Amerika Serikat, dengan jangkauan bisnis di 90 negara. Perusahaan ini merupakan bagian dari Merz Group yang didirikan pada 1908 dan berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Informasi selengkapnya: merzaesthetics.com.

[i] Laporan Uji Klinis, Kovas Co., LTD. MERZ AxC Merz Aesthetics Care Range Ultherapy Mask (2025) Korea Dermatology Research Institute. The Korean Association of Human Skin Research Center. Hasil penggunaan dapat berbeda-beda pada setiap individu, bergantung pada kondisi kulit masing-masing. Uji klinis dilakukan terhadap 23 subjek selama empat hari. [ii] Papakonstantinou, E., Roth, M., & Karakiulakis, G. (2012). Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermato–Endocrinology, 4(3), 253–258 Referensi dan/atau data pendukung tersedia berdasarkan permintaan.

SOURCE Merz Aesthetics