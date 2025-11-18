Midea Club Flash Installation Tournament Selesai Digelar di China, Menobatkan "MASTER OF SPEED" dan Merayakan Keunggulan Layanan

Turnamen yang berlangsung melalui babak penyisihan nasional hingga final ini dirancang untuk memberikan penghargaan pada keterampilan teknis serta komitmen terhadap layanan terbaik. "Wall of Honor" pada acara tersebut disediakan sebagai media setiap finalis meninggalkan cetakan tangan permanen yang melambangkan penghargaan Midea atas peran penting para installer. Keahlian dan dedikasi mereka menjadi penghubung terakhir yang krusial antara teknologi dan kepuasan pelanggan.

Babak Final menampilkan kisah kuat tentang pengalaman yang bertemu dengan optimisme. Arena kompetisi memperlihatkan para installer senior berpengalaman dengan karir lebih dari 18 tahun berdiri berdampingan dengan generasi baru installer, menciptakan benturan generasi yang dinamis dalam hal keterampilan dan strategi. Pada momen itu, batas negara seolah menghilang. Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam tidak lagi bertanding sebagai tim terpisah, melainkan sebagai komunitas profesional elit yang dipersatukan oleh semangat yang sama terhadap keahlian mereka.

Usai kompetisi, para installer mengunjungi Midea Innovation Park dan Pabrik Guangzhou, mendapatkan wawasan langsung mengenai inovasi di balik produk yang mereka pasang. Tur ini menegaskan komitmen Midea dalam mendukung para profesional layanan melalui pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi, memperkuat ekosistem layanan regional.

"Turnamen ini menghormati profesionalisme para installer kami dan dedikasi mereka terhadap keunggulan layanan," ujar Sam Su, Sales and Marketing Director Midea Air Conditioning. "Pekerjaan mereka membangun kepercayaan yang diandalkan pelanggan Midea setiap hari. Kami berkomitmen untuk tumbuh bersama dan meningkatkan standar industri di seluruh ASEAN."

Setia pada semangat "Master Speed, More Profits", turnamen ini memperkuat misi Midea untuk membangun komunitas unggul, tempat layanan profesional dan jaminan kepuasan pelanggan.

