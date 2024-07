Milieu Insight menguatkan jangkauan global dengan peningkatan terbaru pada platform survei dan penelitian pasar: Canvas

Diluncurkan pada akhir tahun lalu, Canvas terus menambahkan daftar inovasi-pertama di industri, termasuk pembuat survei dengan peningkatan visual, panel baru dan fitur pengintegrasian data, dan komunikasi langsung antara brand dan panelis Milieu Insight juga mengumumkan sekarang brand akan dapat terkoneksi dan mengelola konsumen pada 150 negara di seluruh dunia.

Platform Canvas dengan rangkaian fitur yang lengkap untuk membersihkan, mengelola dan menganalisa data: kemampuan membersihkan email dan database yang akan memastikan survei dikirimkan hanya kepada alamat email yang valid, sehingga meningkatkan tingkat penyelesaian survei, dan satu-satunya alat tes signifikansi yang mengubah data menjadi pengetahuan yang sarat makna, hanya dengan satu klik.

Memperluas kemampuan membuat survei

Suatu terobosan oleh visual editor Canvas pada tahun lalu merupakan yang pertama pada industri yang telah berusia puluhan dekade ini, yang telah lama kesusahan dalam membuat user experience yang mulus untuk pembuatan survei. Canvas dashboard menjawab tantangan ini dengan mengotomasi proses pembuatan survei dengan pendekatan yang berdasarkan flow (arus) dan kemampuan pemetaan yang komprehensif.

Pada iterasi terbaru, Milieu telah memperluas kemampuan platform ini dalam mendesain survei dengan mencakup lebih banyak format pertanyaan agar sesuai dengan beragam kebutuhan klien. Tambahan baru dari tampilan list (daftar) yang terkonsolidasi, dilengkapi dengan alat menyunting (editing tools), memberi users tampilan ringkasan dari konten survei dan meningkatkan kemudahan dalam menavigasi.

Menyelami lebih dalam mengenai minat, emosi, dan kepribadian konsumen

Brand dapat terhubung dengan hasil survei pada Canvas dengan alat profiling konsumen yang bernama Portraits dalam komunitas pada Milieu, menghasilkan wawasan yang kaya dengan hanya beberapa pertanyaan. Portraits menyediakan akses ke ribuan segmen konsumen dan jutaan datapoint yang telah dikumpulkan terlebih dahulu pada topik-topik yang tidak hanya terbatas pada demografi, gaya hidup, dan konsumsi media. Hal ini akan meningkatkan proses riset untuk brand secara signifikan dan memperkuat brand untuk membuat keputusan yang paling update dan terinformasikan agar membuat bisnis berhasil.

Dapatkan gambaran utuh

Milieu Insight saat ini membanggakan panel survei aktif terbesar dengan dua juta pengguna di Asia Tenggara. Saat ini, dengan kemampuan menghasilkan tautan survei eksternal dan mengintegrasikan pengisi survei eksternal pada platform mereka, brand dapat mensurvei konsumen hampir dari mana saja di seluruh dunia pada 150 negara.

Di tambah lagi, brand dapat terkoneksi dengan customer database yang saat ini ada ke Canvas - data first-party (pihak pertama), mailing list, dan bahkan daftar following pada media sosial - melalui tambahan fitur integrasi API dan auto-punching data konsumen pada survei. Apakah bisnis ingin memahami konsumen yang ada saat ini atau ingin memperluas jaringan konsumen, Canvas mempersingkat pengumpulan data dan mengurangi perputaran waktu, usaha, dan biaya.

"Canvas akan meningkatkan supply chain (rantai pasokan) penelitian, menjangkau dari peluncuran survei ke pembuatan report yang penuh dengan wawasan. Dalam waktu dekat, kami akan memperkenalkan Milieu Reports - alat visualisasi data yang akan memperkuat klien untuk membuat chart atau infografis untuk report yang mereka miliki dengan mulus dengan hitungan detik, untuk mengkomunikasikan actionable insight (wawasan yang dapat ditindaklanjuti) dengan stakeholders (pemangku kepentingan) mereka dengan efektif.

Dengan kemajuan teknologi Generative AI, kami berdedikasi untuk mengotomasi aspek-aspek pada market research (penelitian pasar) yang memakan banyak waktu dan membosankan. Users dapat menunggu peluncuran 'Flash', sebuah asisten survei yang siap untuk membantu mendesain survei. Flash akan terintegrasi sepenuhnya pada visual editor yang kami miliki, menyediakan bantuan sepanjang seluruh proses mendesain survei saat dibutuhkan. Apakan users membutuhkan saran pertanyaan pada awal survei atau bantuan membuat pertanyaan dan pilihan jawaban tertentu, Flash akan menyesuaikan dengan permintaan, 24 jam sehari 7 hari seminggu," tambah Gerald Ang, Founder dan CEO Milieu Insight.

Perusahaan terkemuka seperti ONE Championship, Lazada, Logitech, Softbank Robotics, CIMB Philippines, Mandai Wildlife Group, Yahoo, dan CNBC Travel sudah memanfaatkan software survei dan analisa data Milieu Insight untuk mendapatkan insight mengenai konsumen dan membuat keputusan yang berdampak penuh dan terinformasikan. Organisasi sosial dan non-profit seperti AWARE, Caregiver Alliance, and the Singapore Council of Women's Organisations (SCWO) juga telah mendapatkan manfaat dari kemampuan platform ini.

Dengan lebih dari 100 juta survei yang telah diselesaikan sejauh ini pada platform mereka sejak 2016, Milieu Insight akan terus membangun fitur lebih banyak lagi pada bulan-bulan yang akan datang yang akan merevolusionerkan penelitian konsumen dan analisis data. Karena dengan meningkatnya bisnis mengandalkan wawasan yang berlandaskan data untuk menginformasikan strategi mereka, Milieu Insight tetap berdedikasi untuk menyederhanakan riset dan memperluas kemampuan melalui Canvas dan Portraits.

SOURCE Milieu Insight