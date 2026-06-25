Milliken Tingkatkan Kapabilitas Inovasi melalui Fasilitas "Pilot Plant" untuk Solusi Polimer Baru di Pune, India

Fasilitas baru ini memperkuat kemampuan Milliken dalam mempercepat pengembangan dan peningkatan skala solusi material canggih untuk pasar global.

PUNE, India, 25 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company meresmikan fasilitas pilot plant berteknologi mutakhir di Pune, India. Selain semakin memperkuat bisnis solusi polimernya, investasi ini meningkatkan kemampuan Milliken dalam mempercepat inovasi bagi pelanggan di berbagai pasar dunia.

Fasilitas ini mendukung berbagai proses pengolahan, mulai dari sistem berbasis serbuk (powder), adonan (dough dan paste), hingga cairan. Mampu meniru kondisi nyata di lingkungan manufaktur, pilot plant ini membantu Milliken mengembangkan solusi yang lebih siap diproduksi dalam skala besar dengan hasil yang presisi dan konsisten. Dengan demikian, pilot plant ini turut mempercepat proses dari tahap konsep hingga komersialisasi.

"Peresmian pilot plant ini mencerminkan komitmen Milliken untuk terus berinvestasi pada inovasi dan kapabilitas yang memprioritaskan pelanggan," ujar Vice President, Operations, yang juga menjabat Country Manager, Milliken India, Joseph Varghese. "Dengan mengintegrasikan kemampuan pemrosesan dan pengujian canggih dalam satu lokasi, kami dapat mempercepat siklus pengembangan serta menghadirkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan global yang terus berkembang."

Fasilitas ini dilengkapi berbagai mesin percontohan dan sistem yang fleksibel untuk beragam kebutuhan proses manufaktur, termasuk pencampuran (mixing), ekstrusi (extrusion), granulasi (granulation), pengeringan (drying), dan penggilingan (milling). Kemampuan pilot plant ini mencakup berbagai jenis formulasi, mulai dari material berbentuk serbuk hingga cairan dengan viskositas tinggi sehingga tim pengembangan produk dapat mereplikasi berbagai kondisi produksi dan menguji proses dalam beragam skenario. Milliken membangun fasilitas ini menggunakan material kontak bermutu tinggi dan melengkapinya dengan berbagai fitur keselamatan terintegrasi guna memastikan efisiensi, konsistensi, dan keamanan operasional dalam seluruh aktivitas.

Peralatan khusus yang tersedia di fasilitas tersebut mendukung berbagai kebutuhan pemrosesan dan formulasi, mulai dari ekstrusi dan pengurangan ukuran partikel hingga granulasi terkendali dan pencampuran cairan dengan pengaturan suhu yang presisi. Kapabilitas tersebut membantu Milliken menjajaki berbagai aplikasi, serta menyediakan solusi yang kuat secara teknis dan siap ditingkatkan ke skala produksi yang lebih besar.

Melalui investasi ini, Milliken mampu mempersingkat siklus pengembangan produk, mempercepat peningkatan skala produksi, dan merespons kebutuhan pelanggan yang terus berubah secara lebih efektif. Fasilitas baru ini juga memperluas kapabilitas Milliken di sektor barang konsumsi kemasan dan berbagai aplikasi terkait lainnya, serta menegaskan komitmen Milliken dalam menghadirkan inovasi, kecepatan, dan kolaborasi pelanggan di pasar global.

Tentang Milliken

Melalui teknik material, Milliken menghadirkan berbagai inovasi masa depan. Milliken memiliki portofolio produk yang mencakup tekstil, pelapis lantai, bahan kimia khusus, serta solusi layanan kesehatan. Informasi selengkapnya: milliken.com dan akun media sosial Milliken di Facebook, Instagram, serta LinkedIn.

SOURCE Milliken & Company