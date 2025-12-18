MoEngage Dapatkan Tambahan Pendanaan Seri F Sebesar $180 Juta; Selesaikan Acara Likuiditas Untuk Karyawan dan Investor

Putaran pendanaan yang dipimpin oleh ChrysCapital dan Dragon Funds ini menegaskan momentum global MoEngage di saat berbagai perusahaan beralih dari komputasi awan pemasaran yang lama ke platform keterlibatan pelanggan berbasis wawasan milik MoEngage untuk tim pemasaran dan produk.

Permintaan terhadap Merlin AI dan rangkaian keterlibatan terpadu dari MoEngage terus melonjak di Amerika Utara, EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), Australia, Selandia Baru, dan Asia Tenggara karena berbagai merek berinvestasi pada wawasan lebih mendalam dan pengalaman interaksi yang terhubung dengan pelanggan.

SINGAPURA, 18 Desember 2025 /PRNewswire/ - MoEngage adalah platform keterlibatan pelanggan untuk merek konsumen. MoEngage mengumumkan telah mendapatkan dana tambahan sebesar $180 juta sebagai bagian dari putaran pendanaan Seri F. Tambahan dana ini diperoleh setelah pendanaan $100 juta pada bulan November 2025, sehingga total pendanaan Seri F mencapai $280 juta. Investasi terbaru ini dipimpin oleh investor baru, ChrysCapital dan Dragon Funds, bersama Schroders Capital, dengan partisipasi berkelanjutan dari investor lama, yakni TR Capital dan B Capital.

Modal tersebut akan digunakan untuk mempercepat inovasi rangkaian Merlin AI, meningkatkan tim go-to-market di Amerika Utara dan EMEA, dan menjajaki akuisisi strategis yang memperluas kemampuan platformnya. MoEngage terus memperdalam kehadirannya di Australia, Selandia Baru, dan Asia Tenggara. Di ketiga wilayah tersebut, berbagai merek perusahaan memodernisasi seluruh rangkaian teknologi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menyatukan alur kerja pemasaran maupun produk.

Bersamaan dengan investasi pertumbuhan ini, MoEngage telah menyelesaikan penawaran tender karyawan yang kedua kali dengan total sekitar $15 juta, yang bermanfaat bagi 259 karyawan lama maupun mantan karyawan di saat berusaha mencapai tujuan keuangan mereka. Putaran pendanaan ini juga mencakup transaksi sekunder pilihan untuk investor awal, yaitu Eight Roads, Helion Venture Partners, Matrix Partners, dan Ventureast.

"MoEngage percaya bahwa kesuksesan kami adalah hasil upaya bersama dan dibangun berdasarkan budaya kepemilikan dan inovasi. Sangat penting bagi kami untuk memberikan pengakuan kepada semua orang yang telah membantu kami sampai ke tahap ini," kata Raviteja Dodda, CEO & salah satu Pendiri MoEngage. "Program likuiditas ini mencerminkan komitmen kami dengan memastikan bahwa para pendiri MoEngage, karyawan kami, dan investor awal juga memetik manfaat langsung dari pencapaian penting yang kita raih bersama. Kami berterima kasih atas kemitraan ChrysCapital, Dragon Funds, Schroders Capital, TR Capital, dan B Capital selagi kami terus melebarkan sayap di seluruh dunia."

Mempercepat Pertumbuhan di Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru

Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru adalah pasar pertumbuhan utama bagi MoEngage karena perusahaan di Singapura, Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru dengan cepat menggunakan platform keterlibatan yang didukung oleh kecerdasan buatan dan berbasis wawasan.

MoEngage bermitra dengan merek regional terkemuka seperti Kredivo, Alfamart, Blibli, XL Axiata, Trust Bank, Stan Entertainment, 13Cabs, Canstar, TFE Hotels, dan nama-nama mendunia seperti 7-Eleven, Coca-Cola, Starbucks, Samsung, Domino's, KFC, dan Nestlé, untuk menyatukan data pelanggan dan menghadirkan pengalaman omnichannel yang dipersonalisasi.

Berdasarkan kepemimpinannya sebagai platform keterlibatan pelanggan bagi pemasar, MoEngage memperkuat rangkaian produknya untuk Tim Produk dengan MoEngage Analytics dan MoEngage Inform. Karena keterlibatan pelanggan modern tidak hanya didorong oleh pemasaran, maka tim produk dan tim pemasaran harus bekerja berdasarkan data bersama untuk memastikan pengalaman pelanggan yang terhubung, bukan terfragmentasi.

MoEngage Inform mempermudah pengiriman pesan transaksi yang penting, misalnya OTP, update akun, dan update layanan, melalui API tunggal di seluruh saluran pengiriman pesan dan penyedia pengiriman, dengan memastikan keandalan yang berbeda dari kampanye pemasaran. Sementara itu, kemampuan Analitik Produk yang lebih baik di MoEngage Analytics menjembatani kesenjangan antara wawasan dan tindakan. Melalui penyatuan data perilaku dengan keterlibatan langsung, MoEngage membantu Manajer Produk untuk mengetahui 'alasan' perilaku pengguna dan memicu pengalaman seketika yang mendorong retensi dan LTV.

"Keterlibatan pelanggan tidak pernah menjadi milik satu tim saja. Pelanggan melewati banyak momen, dan semua momen itu harus terasa terhubung dan saling mendukung," kata Dodda. "Ketika produk, teknik, dan pemasaran bekerja dari data dan alat yang sama, semuanya terlihat lebih alami bagi audiens. Pengalaman seperti inilah yang ingin kami hadirkan di berbagai perusahaan agar mereka dapat mengembangkan merek mereka."

Kata Rishabh Iyer, Wakil Presiden ChrysCapital, "ChrysCapital senang sekali bermitra dengan MoEngage untuk menjalani fase pertumbuhan berikutnya yang didukung AI. Investasi ini sesuai dengan strategi kami untuk mendukung platform teknologi yang dibuat di India untuk perusahaan global, dengan memanfaatkan bakat mendalam, efisiensi modal, dan pemahaman yang luar biasa tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kami terkesan dengan model operasional MoEngage yang disiplin, pelaksanaan berkelanjutan di A.S. dan kemampuannya yang luas tentang produk. Kami harap dapat membantu tim ini menjadi platform teknologi pemasaran yang terdepan di dunia."

Kata Ridhi Chaudhary, CIO Dragon Funds , "Kami senang bermitra dengan MoEngage dan merasa terkesan melihat manajemennya yang kuat, inovasi produk tanpa henti, dan pertumbuhan yang tahan lama. Kami yakin, produk dan kemampuan AI MoEngage yang terbaik di kelasnya menjadikannya sangat siap memimpin sektor teknologi pemasaran." Kata Aakash Tulsani, Managing Director di Dragon Funds, "MoEngage menetapkan standar inovasi dengan memanfaatkan AI pada data pihak pertama, sehingga menjadikannya sangat penting bagi pemasar. Sungguh suatu kehormatan bisa kembali bermitra dengan MoEngage setelah investasi kami."

"Zeta menciptakan perangkat perbankan modern untuk berbagai lembaga keuangan terkemuka di dunia. Sebagai perusahaan berbasis data, kami mengandalkan wawasan yang mendalam untuk mendorong strategi produk kami,"kata Bhavin Turakhia, salah satu Pendiri & CEO Zeta. "MoEngage Analytics telah membantu kami mengoptimalkan proses penting seperti orientasi, aktivasi, dan penjualan silang, sedangkan kemampuan pengiriman pesannya memungkinkan kami mengingatkan pelanggan secara instan. Menjembatani kesenjangan antara wawasan dan tindakan dengan efektif. Sebagai pengguna produk mereka, saya terkesan dengan inovasi mereka yang tanpa henti. Selain itu, MoEngage Inform semakin diperlukan untuk mendukung komunikasi kami yang sangat penting, memberikan informasi terbaru tentang akun dan transaksi dengan sangat andal dan cepat."

"MoEngage Inform telah menjadi bagian inti dalam cara kami menjalankan e-commerce di seluruh lini bisnis Loblaw," kata Charu Pujari, SVP bagian AI dan Engineering di Loblaw Digital. "MoEngage Inform memberikan informasi terbaru kepada pelanggan tentang pesanan pengiriman dan pengambilan barang dengan kecepatan dan keandalan sesuai harapan mereka. Hal ini telah menciptakan perbedaan berarti bagi keterlibatan dan kepercayaan mereka di sepanjang prosesnya."

Avendus Capital bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif bagi MoEngage dan pemegang sahamnya.

Tentang MoEngage

Berkantor pusat di Bengaluru dan San Francisco, MoEngage adalah platform keterlibatan pelanggan berbasis wawasan dan dipercaya oleh lebih dari 1.350 merek konsumen global seperti SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, dan banyak lagi. MoEngage mendukung pemasar dan pemilik produk dengan wawasan tentang perilaku pelanggan sehingga mereka mampu bertindak berdasarkan wawasan tersebut untuk melibatkan pelanggan di saluran web, saluran seluler, saluran email, saluran sosial, dan saluran pengiriman pesan. Rangkaian Merlin AI adalah tim agen AI yang membantu pemasar meluncurkan kampanye lebih cepat dan meningkatkan konversi dengan AI Decisioning. Berbagai merek konsumen di 75 negaramenggunakan MoEngage untuk mendukung pengalaman digital bagi lebih dari 2 miliar konsumen setiap bulan.

MoEngage mendapat pengakuan sebagai Customers' Choice di Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Multichannel Marketing Hubs, Mei 2025, dan terpilih menjadi Strong Performer di The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q4 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.moengage.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2815704/5684987/MoEngage_Logo.jpg

