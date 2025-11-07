Momen Tak Terlupakan: Kilas Balik Nostalgia dengan Mariah Carey di Private Concert Premium Music Experience 2025 by OCBC

Diselenggarakan pada 3 Oktober 2025, konser ini menjadi salah satu acara musik paling eksklusif tahun ini. Ribuan nasabah OCBC dari berbagai kota di Indonesia hadir langsung untuk menikmati pengalaman musik kelas dunia yang dirancang khusus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

Pembuka Penuh Nostalgia

Suasana hangat mulai terasa sejak lampu panggung menyala dan Boyzlife, duo yang beranggotakan Keith Duffy (Boyzone) dan Brian McFadden (mantan anggota Westlife), membuka malam dengan deretan lagu nostalgia.

Mulai dari Picture of You hingga My Love dan Uptown Girl, setiap nada membawa penonton kembali ke era pop 90-an dan 2000-an yang penuh kenangan. Sorakan dan nyanyian bersama dari ribuan penonton menciptakan suasana yang akrab dan penuh semangat.

Sang Diva yang Tak Pernah Kehilangan Pesona

Setelah jeda singkat, panggung berubah menjadi lautan cahaya. Dalam balutan gaun elegan, Mariah Carey muncul dengan karisma yang memikat. Ia membuka penampilannya dengan Type Dangerous, single utama dari album barunya Here for It All.

Suara khas lima oktafnya masih terdengar jernih dan bertenaga, bukti mengapa ia tetap menjadi salah satu diva paling berpengaruh di dunia. Sepanjang malam, Mariah membawakan lagu-lagu legendaris seperti Emotions, Hero, Always Be My Baby, We Belong Together, dan Shake It Off, sebelum menutup konser dengan Fly Like A Bird yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan penonton yang berdiri.

Bagi banyak yang hadir malam itu, pengalaman menyaksikan Mariah secara langsung dalam suasana eksklusif seperti ini terasa istimewa, seolah menonton sejarah hidup yang dibawakan di depan mata.

Apresiasi dalam Bentuk Pengalaman

Menurut Andrae Krishnawan, Direktur OCBC, Premium Music Experience tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga bentuk nyata apresiasi terhadap loyalitas nasabah.

"Melihat ribuan nasabah OCBC menikmati malam musik yang hangat dan penuh kebahagiaan di PME adalah momen yang sangat berharga bagi kami," ujarnya. "PME merupakan bentuk apresiasi khusus dari OCBC untuk nasabah-nasabah yang aktif mengelola finansialnya dengan menabung dan berinvestasi melalui beragam produk OCBC. Dengan begitu, nasabah tetap bisa terus financially fit, tanpa melewatkan pengalaman gaya hidup yang eksklusif."

Yang membuat acara ini semakin spesial, tamu-tamu yang hadir merupakan nasabah yang aktif menabung dan berinvestasi di OCBC. Melalui PME, bank ingin memberikan reward yang berbeda, tidak dalam bentuk materi, melainkan pengalaman yang sulit dilupakan.

Sebuah Tradisi yang Terus Berkembang

Sejak pertama kali digelar pada 2018, Premium Music Experience telah menjadi acara tahunan yang dinanti. Dari awal menghadirkan musisi Indonesia seperti Andien, Rossa, Tulus, dan Afgan, hingga kemudian menghadirkan nama-nama internasional seperti Michael Learns to Rock, David Foster, Peabo Bryson, dan Michael Bolton, setiap edisi PME selalu menghadirkan kualitas produksi dan daftar penampil yang tak main-main.

Tahun lalu, PME 2024 menghadirkan David Foster bersama Josh Groban, Brian McKnight, Katharine McPhee, All 4 One, dan Afgan, yang disaksikan lebih dari 10.000 penonton. Tahun ini, kehadiran Mariah Carey semakin mengukuhkan Premium Music Experience sebagai salah satu konser privat paling bergengsi di Indonesia.

Lebih dari Sekadar Konser

Seiring dengan kesuksesan PME 2025, OCBC menegaskan kembali komitmennya untuk terus menghadirkan pengalaman premium bagi nasabah. Tidak hanya melalui produk dan layanan finansial yang lengkap, tetapi juga lewat bentuk apresiasi yang menyentuh sisi personal dan gaya hidup.

Sebulan telah berlalu sejak konser tersebut, namun cerita dari para nasabah yang hadir masih banyak terdengar, bahwa konser ini memang bukan sekadar acara musik, tetapi sebuah pengalaman yang membekas.

Karena pada akhirnya, Premium Music Experience bukan hanya tentang siapa yang tampil di panggung, melainkan tentang bagaimana OCBC bisa menghadirkan hubungan yang lebih dekat, hangat, dan berkesan dengan para nasabahnya.

SOURCE PT Bank OCBC NISP Tbk