OCBC Luncurkan Tap Kartu Kredit: Transaksi Nirsentuh dengan Teknologi NFC, Cepat dan Memberi Kemudahan

Melalui langkah strategis ini, OCBC menjadi salah satu bank swasta yang menghadirkan solusi pembayaran digital tersebut. Kehadiran fitur Tap Kartu Kredit memperkuat posisi OCBC dalam menghadirkan solusi pembayaran digital yang modern, terintegrasi, dan berstandar global. Layanan ini tersedia melalui aplikasi OCBC Mobile dan dapat digunakan di berbagai merchant domestik maupun internasional, memberikan pengalaman bertransaksi yang cepat, praktis, dan mudah.

"Peluncuran Tap Kartu Kredit ini menegaskan komitmen kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan pengalaman bertransaksi yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam setiap langkahnya," ujar Retail Loan Division Head OCBC Veronika Susanti. "Dengan memanfaatkan teknologi NFC, kami ingin memberikan kebebasan bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu membawa kartu fisik, namun tetap dengan sistem perlindungan yang menyeluruh."

Tap Kartu Kredit merupakan bagian dari strategi OCBC dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi. Kehadiran fitur ini juga sejalan dengan mandat tokenisasi dari principal kartu kredit, yang memastikan setiap transaksi diproses melalui sistem pengamanan berlapis sehingga data nasabah tetap terjaga dengan baik.

Untuk menggunakan layanan ini, nasabah hanya perlu melakukan aktivasi dengan log in di OCBC Mobile kemudian pilih "semua menu" pada halaman utama dan pilih Tap Kartu Kredit pada kategori transaksi harian. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan, nasabah dapat memilih salah satu kartu kredit OCBC—seperti OCBC Titanium, OCBC Voyage, atau OCBC 90°N—sebagai kartu utama (default card). Setelah aktivasi selesai, nasabah dapat langsung bertransaksi dengan mendekatkan ponsel Android ke mesin EDC/POS berfitur contactless, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Selama proses pembayaran, sistem akan memanfaatkan fitur otentikasi perangkat seperti face unlock, fingerprint, PIN, atau pola layar untuk memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik yang sah. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, transaksi dengan nominal hingga Rp1.000.000 dapat dilakukan tanpa PIN, sementara transaksi di atas Rp1.000.000 memerlukan PIN Kartu Kredit. Untuk transaksi di luar negeri, kebijakan akan menyesuaikan peraturan di masing-masing negara.

"Kami mendukung penuh langkah OCBC dalam menghadirkan Tap Kartu Kredit sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital yang aman dan terintegrasi. Dengan peluncuran teknologi tersebut, OCBC dapat memperluas cara masyarakat dalam bertransaksi dan Visa bangga menjadi mitra OCBC dalam hal ini," kata Vira Widiyasari, Country Manager Visa Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah, OCBC juga menyiapkan berbagai promo menarik dalam rangka peluncuran Tap Kartu Kredit ini, yang dapat dinikmati di beragam merchant pilihan, diantaranya: Cashback 50% di XXI untuk pembayaran menggunakan Tap Kartu Kredit OCBC hingga 31 Desember 2025.

Melalui Tap Kartu Kredit, OCBC tidak hanya menghadirkan inovasi dalam genggaman, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menyediakan layanan perbankan digital yang canggih, adaptif, dan menghadirkan kemudahan dalam setiap transaksi.

Tentang OCBC

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) didirikan di Bandung pada 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank. Selama lebih dari 84 tahun perjalanan, Bank mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi 'Bank NISP', kemudian 'Bank OCBC NISP', hingga pada 14 November 2023 lalu, nama merek dan logo menjadi 'OCBC'. Per tanggal 30 September 2025, OCBC melayani nasabah melalui 203 jaringan kantor di 54 kota di Indonesia. Selain itu, nasabah juga dapat bertransaksi melalui 530 ATM OCBC, sekitar 90.000 jaringan ATM di Indonesia, dan sekaligus terhubung dengan lebih dari 450 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. OCBC pun melayani nasabah melalui berbagai channel digital, termasuk mobile banking dan internet banking – baik untuk individu maupun korporasi. OCBC merupakan salah satu bank dengan peringkat kredit tertinggi di Indonesia yakni peringkat AAA(idn)/stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia.

