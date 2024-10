Mouser Electronics Bahas Inovasi Jaringan Listrik Pintar dan Berkelanjutan dalam Episode Terbaru EIT

Sistem jaringan listrik pintar meningkatkan presisi pemantauan penggunaan listrik dan distribusi energi. Apalagi, sistem ini menghasilkan komunikasi dua arah antara sistem dan pengguna. Pendekatan desentralisasi ini menghadirkan kembali listrik dari berbagai jenis sumber, serta mendaur ulang energi terbarukan pada jaringan listrik pintar. Menurut perkiraan, inovasi tersebut akan mendukung infrastruktur pengisian daya baterai bagi 50% penumpang kendaraan, bahkan memenuhi kebutuhan listrik penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah banyak. Maka, inovasi ini mempercepat masa depan yang lebih tanggung dan lestari. Dalam EIT ini, ahli teknik akan mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam transisi menuju sistem jaringan listrik pintar, begitu pula dengan perangkat keras yang digunakan, serta potensi pasar teknologi tersebut.

Dalam episode baru siniar (podcast) The Tech Between Us, Raymond Yin, Mouser Director, Technical Content, berbicara dengan Chris Irwin, Program Manager, Office of Electricity, Kementerian Energi Amerika Serikat. Keduanya pun berdiskusi tentang integrasi IoT yang berkaitan dengan jaringan listrik pintar, serta hal-hal yang harus dilakukan guna memastikan reliabilitas dan daya tahannya. Del Stephens, Principal Technical Delivery Lead, Distributed Energy Resources (DERs), Summit Human Capital, turut bergabung dengan Mouser untuk mengevaluasi peran kendaraan listrik (EV) pada jaringan listrik, serta cara mengantisipasi dan menstabilkan konsumsi energi.

"Jaringan listrik pintar bukan hanya terobosan teknologi; namun juga, revolusi dalam manajemen energi," ujar Yin. "Dengan mengandalkan AI, 5G, dan sumber terbarukan, ahli teknik masa kini berupaya menemukan solusi yang mentransformasi daya listrik. Teknologi di balik jaringan listrik pintar memiliki potensi besar--maka, kami gembira berbagi perspektif seputar topik ini."

Episode ini menyediakan sumber informasi lengkap bagi ahli teknik, termasuk artikel teknis, studi kasus, infografis, video, serta konten khusus pelanggan. Pertama kali dilansir pada 2015, program Mouser Empowering Innovation Together merupakan salah satu program terkenal yang membahas komponen elektronik.

