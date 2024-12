Musim Liburan Akhir Tahun yang Unik dan Meriah di Four Points Pakuwon Indah Surabaya

Musim liburan ini, Four Points Pakuwon Indah meningkatkan pengalaman berendam untuk anak-anak. Tamu yang menginap di kamar suite akan mendapatkan perlengkapan mandi spesial dengan bubble bath dan bath bomb warna-warni. Anak-anak dapat mencoba pengalaman sensorik ini, di mana gelembung harum akan membelai kulit mereka, dan warna-warna cerah akan memicu imajinasi mereka. Paket kamar "Kids Bubbly Suite Staycation" ini dapat dibeli melalui website hotel di fourpointssurabayapakuwonindah.com.

Menginap dan Bermain bersama Maskot Hotel Raksasa, 'Nino si Gajah'

Maskot hotel yang menjadi bintang Four Points Pakuwon Indah, Nino si Gajah, turut memeriahkan suasana liburan. Boneka gajah raksasa nan lembut ini tak hanya sekadar mainan; Nino merupakan teman yang menyenangkan, teman bermain yang seru, dan teman berpelukan yang nyaman di kamar para tamu. Namun, karena boneka raksasa Nino si Gajah banyak diminati dan jumlahnya terbatas, tamu dapat memesan paket kamar "Stay and Play with Nino" di website hotel untuk memastikan mereka berkesempatan menginap bersama Nino si Gajah.

Instalasi Seni Pop-Up Perayaan Akhir Tahun yang Merekah, Terinspirasi dari 'Red String Theory'

Di area lobi, hotel yang terhubung dengan Pakuwon Mall ini menambahkan sentuhan magis ke musim liburannya dengan instalasi seni pop-up yang menawan. Diberi judul 'Benang Merah Takdir', pameran memikat ini mengeksplorasi kepercayaan kuno Jepang dan Tiongkok, yang menyatakan bahwa benang merah tak kasat mata menghubungkan orang-orang yang ditakdirkan bertemu, tanpa memandang waktu, tempat, atau keadaan. Benang ini mungkin dapat terentang atau kusut, tetapi tidak akan pernah putus. Ribuan benang merah ini tergantung dari langit-langit, menciptakan labirin jalur yang saling terhubung, yang juga melambangkan keragaman hubungan manusia. Instalasi ini bertujuan untuk mengingatkan pengunjung akan ikatan tak terlihat yang menghubungkan kita semua; hubungan yang membentuk kehidupan kita, dan pertemuan tak terduga yang menyatukan kita. Ini juga merupakan perayaan hubungan manusia, takdir, dan keindahan takdir yang saling terkait, terutama di musim liburan yang indah ini.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan kunjungi fourpointssurabayapakuwonindah.com. Ikuti akun media sosial Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah di Instagram @fourpointssurabayapakuwon untuk berbagai aktivitas, penawaran, dan informasi terbaru.

