Musim Mas Salurkan Bantuan Darurat untuk Ribuan Keluarga Terdampak Banjir di Sumatera

Bantuan berupa beras, minyak, telur, mie instant, roti kering, susu anak, hingga air mineral diberikan langsung ke setiap kelurahan untuk memastikan keluarga yang terkena dampak mendapatkan kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat. Musim Mas juga memperkuat operasional dapur umum yang disediakan pemerintah, untuk memastikan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dapat terus memperoleh makanan setiap hari.

Corporate Affairs General Manager Musim Mas, Yuandy, turut memimpin proses distribusi di lapangan."Prioritas kami adalah memastikan bantuan tiba tepat waktu bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Karena banyak akses lokasi yang terputus akibat tergenang banjir yang cukup tinggi, kami coba menyesuaikan rute dan mendistribusikan logistik dari beberapa titik untuk mempercepat pengiriman. Bantuan ini adalah wujud tanggung jawab dan komitmen sosial Musim Mas kepada masyarakat di sekitar kami, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang," ujarnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan relawan setempat agar setiap lokasi terdampak dapat terjangkau dengan cepat dan merata. Musim Mas juga terus memantau kondisi di lapangan dan siap menambah dukungan bersama pemerintah daerah apabila situasi memerlukan tahap penanganan lanjutan.

Kepala Desa Tanjung Baru, Deli Serdang, Khairi Azman Ginting menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan "Terima kasih kepada Musim Mas yang telah berpartisipasi dalam membantu Masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga kami. Semoga ke depannya, Musim Mas tetap dapat menjalin hubungan yang baik lagi dengan Masyarakat sekitar".

"Dalam kondisi darurat banjir kemarin, perusahaan juga memberi bantuan kepada lebih dari 1000 pekerja Musim Mas yang juga terdampak. Dalam masa sulit ini, kami saling menguatkan, baik untuk karyawan maupun untuk warga sekitar." Tambah Yuandy.

Bantuan darurat ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Musim Mas yang berlandaskan lima pilar, meliputi Pendidikan, Iklim dan Lingkungan, Kesehatan, Seni Budaya & Olahraga, serta Pengembangan Masyarakat.

NARAHUBUNG:

Reza Rinaldi Mardja,

Indonesia Communications Lead, Musim Mas Group

Email: [email protected]

SOURCE Musim Mas