Nansha Tampil di CIIE: "Converging at the Bay, Connecting to the World"

Pada 5-10 November 2024, 7th China International Import Expo (CIIE) berlangsung di National Exhibition and Convention Center (Shanghai). Sebagai kawasan percontohan tingkat nasional yang mempromosikan perdagangan impor, Nansha berpartisipasi dalam CIIE untuk keempat kali. Sebuah kapal kontainer bernama "NAN SHA", mengangkut berbagai jenis produk impor, menjadi sorotan utama di ajang tersebut. Kapal ini juga menampilkan slogan "Converging at the Bay, Connecting to the World." Slogan ini melambangkan perkembangan pesat Nansha, serta misi Nansha untuk menjadi pusat logistik internasional, serta pusat alokasi sumber daya komoditas curah. Selain itu, Nansha, berkolaborasi dengan 20 perusahaan, memamerkan berbagai produk bermutu tinggi dari seluruh dunia, meliputi sektor-sektor seperti fine wine dan gourmet food, karya seni, teknologi canggih, biofarmasi, dan material baru. Nansha Port Fresh Market pun turut tampil dalam ajang tersebut dengan menampilkan kuliner seperti durian Golden Pillow khas Thailand dan kelapa muda, serta sarang burung premium khas Indonesia. Seluruhnya menunjukkan pesona Nansha sebagai kota pelabuhan yang memfasilitasi perdagangan dunia.

Ke depan, Nansha Import Demonstration Zone akan berperan penting meningkatkan impor barang, melayani berbagai industri, serta menggerakkan konsumsi. Kawasan ini akan mengembangkan platform impor khusus, meningkatkan skala dan jangkauan perdagangan impor, serta selalu mengoptimalkan iklim usaha. Sebagai pintu gerbang yang inklusif, kooperatif, serta saling menguntungkan untuk dunia, Nansha siap bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan visi bertajuk "Share the Future in a New Era".

SOURCE Nansha Economic and Technological Development Zone Commerce Bureau, Guangzhou