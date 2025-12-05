Nilai Donasi untuk Bencana Kebakaran Tai Po, Hong Kong, telah Menembus HK$ 130 Juta, Yayasan yang Terafiliasi dengan AB DAO Beri Kontribusi HK$ 15 Juta

HONG KONG, 5 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Sebagai respons atas bencana kebakaran di Tai Po Hong Fuk Yuen, New Territories, 26 November lalu, berbagai lapisan masyarakat menyalurkan donasi untuk mendukung wilayah yang terdampak bencana. Berdasarkan data awal, total komitmen donasi kini telah melampaui HK$130 juta. Di antara kontribusi tersebut, AB Charity Foundation, didukung oleh AB DAO, telah menyalurkan total HK$15 juta melalui organisasi terkait dalam tiga tahap. Menurut informasi publik, nilai donasi tersebut merupakan salah satu donasi terbesar dari industri Web3 untuk merespons bencana tersebut.

Dana lain berasal dari berbagai perusahaan lokal, lembaga amal, dan individu. Seluruh donasi saat ini tengah dikoordinasikan dan dialokasikan oleh lembaga penerima terkait, dan akan digunakan sesuai rencana, terutama untuk bantuan darurat yang memenuhi kebutuhan hidup serta proses relokasi bagi warga yang terdampak.

SOURCE AB DAO