OPTIMUS TECHNOLOGIES DAN MITSUI & CO. MELAKSANAKAN NOTA KESEPAHAMAN STRATEGIS UNTUK DISTRIBUSI SOLUSI BIODIESEL KE SELURUH DUNIA

Ekspansi ini dilakukan berdasarkan kerja sama yang kuat antara kedua perusahaan dan mencerminkan komitmen bersama terhadap solusi dekarbonisasi yang terukur dan praktis di saat yang sangat penting dalam transisi energi global.

Di saat industri di seluruh dunia kembali menilai jadwal dan strategi elektrifikasi serta penggunaan hidrogen, armada dan operator menghadapi kebutuhan mendesak akan alternatif yang ramah lingkungan dan sukses di pasar. Melalui kemitraan lebih luas ini, Optimus dan Mitsui siap memberikan dampak langsung dengan membantu berbagai perusahaan di Asia mencapai kemajuan terukur menuju pengurangan karbon.

"Nota Kesepahaman ini merupakan ekspansi regional sekaligus penyelarasan strategis," kata Colin Huwyler, CEO Optimus Technologies. "Jangkauan global, keahlian pasar yang mendalam, dan komitmen jangka panjang Mitsui terhadap keberlanjutan menciptakan peluang tak tertandingi untuk mempercepat penggunaan teknologi kami di beberapa negara yang paling dinamis dan berkembang pesat di dunia."

Kemitraan ini menyoroti peningkatan permintaan bahan bakar cair rendah karbon dan memperkuat peran biodiesel sebagai cara yang terukur dan hemat biaya menuju dekarbonisasi. Kemitraan ini juga memperkuat posisi Optimus Technologies sebagai pemimpin global dalam hal sistem dan teknologi bahan bakar biodiesel 100% (B100). Vector System Optimus adalah upgrade bolt-on yang memungkinkan mesin diesel beroperasi dengan menggunakan B100 dan mencapai emisi karbon mendekati nol tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Sistem ini dengan cerdas mengelola dan mengkondisikan biodiesel untuk memastikan pembakaran optimal di semua kondisi pengoperasian dan dapat digunakan sebagai retrofit untuk truk lama atau diintegrasikan dengan OEM dalam aplikasi baru. Truk-truk berat yang menggunakan teknologi Optimus telah menempuh jarak lebih dari 150 juta mil di dunia nyata, Vector System terbukti mampu mengurangi emisi secara signifikan namun tetap mempertahankan kinerja tinggi.

Optimus bersama Mitsui ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan solusi dekarbonisasi di tingkat global sehingga membuka peluang baru bagi armada dan pengirim barang yang berkomitmen untuk mengurangi emisi sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi dan tuntutan operasional kendaraan berat.

Tentang Optimus Technologies:

Optimus menyediakan teknologi sistem bahan bakar canggih yang meningkatkan mesin diesel heavy duty agar dapat beroperasi dengan bahan bakar biogenik 100% sehingga menghasilkan dekarbonisasi armada yang sangat cepat, terukur, dan hemat biaya. Solusi Optimus terintegrasi tanpa kendala ke pengoperasian yang ada dan mendorong keberlanjutan untuk armada publik, armada swasta, dan armada sewa tanpa mengorbankan kinerja atau pengoperasian.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.optimustec.com atau hubungi [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2670212/5652062/Optimus_Technologies_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836761/Optimus_Technologies_Hino_Truck.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836762/Optimus_Technologies_Vector_Manifold.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836763/Optimus_Technologies_User_Interface.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836759/Optimus_Technologies_MITSUI_Logo_Logo.jpg

SOURCE Optimus Technologies