OTOKI Luncurkan JIN RAMEN yang Bersertifikasi Halal di Indonesia

Pada awal tahun ini, OTOKI memperkenalkan desain kemasan global terbaru untuk JIN RAMEN dan meluncurkan program promosi internasional bertajuk "Jinjja Love, JIN RAMEN" yang menampilkan Jin dari BTS sebagai global ambassador. Di Indonesia, BTS memiliki basis penggemar yang sangat besar. Maka, kolaborasi ini mendorong antusiasme konsumen lokal.

Melanjutkan momentum tersebut, OTOKI semakin gencar menempuh strategi pemasaran terpadu, baik secara online maupun offline pada semester kedua tahun ini. OTOKI akan menggelar food tasting di jaringan supermarket premium seperti Ranch Market dan Farmers Market, serta memperluas penjualan produk melalui platform e-commerce besar seperti Shopee dan TikTok Shop. OTOKI juga akan memanfaatkan kanal live commerce dan bekerja sama dengan lebih dari 100 influencer populer guna memperluas jangkauan dan mempererat hubungan dengan konsumen Indonesia.

Peluncuran produk OTOKI di Indonesia tidak hanya mencakup JIN RAMEN, namun juga tiga varian CHEESY RAMEN yang juga telah bersertifikasi halal. Setelah menjadikan CHEESY RAMEN produk yang dirancang khusus dengan selera lokal, OTOKI terus memperkuat portofolio merek dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Salah seorang eksekutif OTOKI berkata, "Indonesia merupakan pasar yang sangat strategis bagi bisnis global kami. Melalui JIN RAMEN dan CHEESY RAMEN yang telah bersertifikasi halal, kami ingin menghadirkan cita rasa dan kualitas yang menjadi ciri khas OTOKI. Kami akan terus memperluas jangkauan distribusi produk dan mempererat komunikasi dengan konsumen lokal guna memastikan kesuksesan kami di pasar Indonesia."

