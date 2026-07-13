PADMA RUN BANDUNG 2026 KEMBALI DIGELAR DENGAN MISI YANG LEBIH BESAR, MENYATUKAN PARA PELARI UNTUK PERUBAHAN

Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Padma Run 2026 akan diselenggarakan secara eksklusif di Bandung. Momen ini juga menandai babak baru bagi Padma Hotel Bandung setelah kembali beroperasi pada 1 Juli 2026. Acara ini diperkirrekreasionalikuti oleh lebih dari 1.061 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari pelari rekreasional dan keluarga hingga atlet berpengalaman.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, Padma Run Bandung 2026 merupakan inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang melibatkan keluarga besar Padma Hotels di Indonesia, termasuk Padma Resort Legian, Padma Resort Ubud, Padma Hotel Semarang, Resinda Hotel Karawang, dan Padma Hotel Bandung. Seluruh properti tersebut memiliki komitmen bersama untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, sebagian dari setiap biaya pendaftaran akan dialokasikan untuk kegiatan sosial dan disumbangkan kepada Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SPLB) Anak dengan Hambatan Intelektual (Tunagrahita) di Cipaganti, Bandung, Dukungan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesempatan pendidikan dan program pengembangan bagi anak-anak dengan hambatan intelektual. Melalui inisiatif ini, para peserta tidak hanya berinvestasi pada kesehatan dan kesejahteraan diri, tetapi juga turut berkontribusi secara langsung terhadap sebuah tujuan sosial yang bermakna.

Setiap pelari memiliki alasan untuk memulai. Namun, perjalanan yang paling berarti adalah perjalanan yang mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Melalui #LaceUpForChange, Padma Run Bandung 2026 mengajak para peserta untuk berlari dengan tujuan, sekaligus mendukung kesempatan pendidikan bagi anak-anak dengan hambatan intelektual di Bandung.

"Tanjakan, turunan, dan perubahan elevasi di sepanjang rute menggambarkan perjalanan hidup yang dipenuhi berbagai tantangan untuk menguji ketangguhan dan tekad kita. Sebagaimana setiap pelari berusaha melewati tantangan hingga mencapai garis finis, kami berharap acara ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus melangkah dengan optimisme dan tujuan yang berarti. Bersama-sama, setiap langkah dapat membawa perubahan," ujar Desiree Merlina, Race Director and Corporate Director of Marketing Communications, Padma Hotels.

Dengan titik start dan finis di Padma Hotel Bandung, para peserta akan menempuh rute 5K dan 10K yang melintasi kawasan perbukitan serta jalan-jalan ikonis di Bandung Utara. Para peserta juga akan mendapatkan jersi eksklusif, medali finisher, minuman dan makanan ringan, berbagai aktivitas dari sponsor, serta hadiah uang tunai bagi para pemenang podium. Lebih dari itu, pengalaman ini juga merepresentasikan semangat ketangguhan, tekad, dan kemajuan bersama yang menjadi inti dari penyelenggaraan acara.

Di luar pelaksanaan hari perlombaan, Padma Run Bandung 2026 menjadi wadah untuk merayakan gaya hidup sehat, keterlibatan komunitas, dan semangat berbagi. Setiap kilometer yang diselesaikan tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga kontribusi bermakna dalam mendukung pemberdayaan anak-anak dan pendidikan yang lebih inklusif, dengan setiap langkah menciptakan dampak positif.

Informasi lebih lanjut mengenai Padma Run Bandung 2026 tersedia melalui situs resmi acara.

SOURCE Padma Hotels