Pakar Sejarah PKT: Gansu Berperan Penting dalam "Long March"

Dalam sebuah wawancara yang berlangsung menjelang kegiatan tersebut, Zeng menjelaskan bahwa Gansu merupakan satu-satunya provinsi yang dilalui oleh empat kekuatan utama Tentara Merah selama Long March. Provinsi ini menjadi lokasi berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bersejarah tersebut, termasuk Pertempuran Lazikou, Pertemuan Bangluo, dan bergabungnya kembali pasukan Tentara Merah di Huining. Menurut Zeng, Gansu juga menjadi tempat lahirnya salah satu keputusan paling penting dalam sejarah Long March, yakni ketika Tentara Merah memilih wilayah utara Shaanxi sebagai basis terakhir perjuangan mereka.

Ia menambahkan, menelusuri kembali jejak Long March pada masa kini tidak semata-mata bertujuan mengenang periode perjuangan revolusioner pada masa lalu. Lebih dari itu, perjalanan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana masyarakat Tiongkok pada era modern terus mewarisi semangat Long March dan meneruskannya dalam upaya mewujudkan kebangkitan besar bangsa Tiongkok.

https://youtube.com/shorts/d7EtTRQ6AhI?si=mfFpe_X10RFKSitY

SOURCE CICG