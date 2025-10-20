Pameran Pendidikan "Study in Beijing" 2025 Segera Hadir di Vietnam dan Indonesia! Anda dapat Bertatap Muka dengan Sejumlah Universitas Unggulan Beijing - Raih Kesempatan Berkuliah di Luar Negeri

BEIJING, 20 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari CRI Online

Ingin berkonsultasi langsung dengan petugas penerimaan mahasiswa baru dari sejumlah universitas terkemuka di Beijing? Atau, Anda ingin mengetahui kebijakan terbaru dan informasi lengkap tentang program "Study in Beijing"? Pameran Pendidikan "Study in Beijing" 2025 siap hadir di Vietnam dan Indonesia! Acara ini menghubungkan para pelajar muda di kedua negara dengan lembaga pendidikan unggulan Tiongkok—mewujudkan impian studi internasional.

Dua Pameran, Dirancang untuk Kebutuhan Studi ke Luar Negeri

Vietnam:

Pukul 09:30-16:00, 24 Oktober, Đại Nam University.

Alamat Lengkap: Second Teaching Building, Đại Nam University, No. 1, Xom Street, Phu Luong Ward, Hanoi City, Vietnam

Pameran ini akan menyajikan penjelasan lengkap mengenai proses pendaftaran dan kebijakan penerimaan mahasiswa baru bagi pelajar Vietnam.

Indonesia:

Pukul 09:30-16:00, 26 Oktober, Banquet Hall, Shangri-La Hotel Jakarta

Peserta akan memperoleh informasi detail tentang prosedur pendaftaran, peluang beasiswa "Study in Beijing", serta dukungan karier bagi mahasiswa internasional.

Kehadiran Sejumlah Universitas Unggulan, Dirancang khusus dengan Kebutuhan Asia Tenggara

Lebih dari 10 universitas terkemuka asal Beijing akan berpartisipasi, mencakup berbagai program studi populer—mulai dari Ilmu Bisnis, Sains dan Teknologi, Ilmu Bahasa, hingga Ilmu Pertanian. Universitas-universitas ini dipilih secara khusus untuk menjawab minat akademik dan kebutuhan pelajar di Vietnam dan Indonesia:

Tsinghua University, Peking University, Beijing Normal University, China Agricultural University, Communication University of China, North China Electric Power University, Beijing Foreign Studies University, Minzu University of China, Beijing Jiaotong University, University of Science and Technology Beijing, Capital Medical University, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, North China University of Technology, Beijing Technology and Business University, Beijing Polytechnic University, Beijing College of Finance and Commerce.

Tiga Keunggulan Utama yang Memperlancar Studi ke Luar Negeri!

Kebijakan dan Aspirasi yang Tepat Sasaran:

Petugas penerimaan mahasiswa baru akan menjelaskan secara langsung mengenai Program Beasiswa Khusus "Study in Beijing" 2025 dan peluang masuk untuk sejumlah program studi populer seperti Teknologi Informasi dan Ilmu Bisnis.

Konsultasi Personal:

Berdasarkan latar belakang akademik dan tujuan karier peserta, tim penerimaan mahasiswa baru akan memberikan saran yang relevan agar calon mahasiswa dapat menemukan universitas dan program yang paling cocok.

Mempelajari Dunia Pendidikan Tiongkok:

Peserta dapat mempelajari sistem pengajaran dwibahasa dan layanan lintasbudaya di sejumlah universitas di Beijing. Peserta acara juga dapat mengeksplorasi lingkungan kampus secara virtual dan mempersiapkan kehidupan mahasiswa sejak dini.

Dari Hanoi hingga Jakarta, Pameran Pendidikan "Study in Beijing" 2025 ingin mendukung langkah Anda untuk berkuliah ke luar negeri! Catat tanggalnya: 24 Oktober di Đại Nam University, Vietnam, serta 26 Oktober di Shangri-La Hotel Jakarta. Anda dapat bertemu langsung dengan universitas-universitas terbaik Beijing dan memulai perjalanan menuju masa depan global!

