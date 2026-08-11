Pandangan JustMarkets: Logam Mana yang Lebih Masuk Akal untuk Diperdagangkan Saat Ini? Perak atau Emas?

Emas: Investasi Safe Haven yang Dapat Diandalkan

Emas umumnya dianggap sebagai investasi safe haven. Saat investor mengkhawatirkan faktor-faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, geopolitik, atau kondisi pasar, emas sering kali menjadi salah satu instrumen pertama yang dituju para analis.

Harga emas memiliki hubungan yang erat dengan Indeks Dolar AS, imbal hasil Treasury, permintaan dari bank sentral, serta ekspektasi kebijakan The Fed.

Perak: Volatil dan Bersifat Industri

Perak memiliki perilaku pasar yang lebih kompleks. CFD XAG/USD merepresentasikan kombinasi antara logam mulia dan pasar komoditas industri. Perak mungkin dipengaruhi oleh permintaan safe haven. Namun, aset ini juga sangat sensitif terhadap kinerja industri di sektor seperti elektronik, tenaga surya, dan mobil listrik.

Akibat situasi tersebut, perak menunjukkan perilaku yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Namun, perak mungkin menunjukkan perilaku yang lebih volatil dibandingkan emas.

Perbandingan bagi Trader

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan meliputi:

fundamental pasar – emas sensitif terhadap risiko ekonomi, suku bunga, dan perpindahan dana ke aset yang lebih aman; perak juga sensitif terhadap permintaan industri;

– emas sensitif terhadap risiko ekonomi, suku bunga, dan perpindahan dana ke aset yang lebih aman; perak juga sensitif terhadap permintaan industri; perilaku pasar – perak cenderung lebih volatil, memberikan peluang sekaligus risiko;

– perak cenderung lebih volatil, memberikan peluang sekaligus risiko; likuiditas – emas umumnya lebih likuid dan sensitif terhadap berita makroekonomi;

– emas umumnya lebih likuid dan sensitif terhadap berita makroekonomi; gaya trading – CFD XAU/USD cocok bagi trader yang mengikuti tren makroekonomi, sedangkan CFD XAG/USD lebih sesuai untuk pergerakan harga yang cepat.

Metode Praktis Trading Logam

Karena harga emas dan perak dipengaruhi oleh faktor yang berbeda, trader harus dapat membandingkannya dan merespons dengan tepat saat diperlukan. Dalam hal ini, JustMarkets menyediakan trading CFD XAU/USD dan XAG/USD sekaligus, sehingga Anda dapat memilih logam mana yang sesuai dengan strategi Anda.

Hal ini menjadi sangat penting terutama saat terjadi ketidakpastian terkait sinyal. Sebagai contoh, sementara emas mungkin lebih bereaksi terhadap kebijakan moneter, indikator inflasi, atau perilaku aset safe haven, perak akan lebih sensitif terhadap prospek industri dan selera risiko.

Di saat yang sama, pendekatan ini dapat membantu trader menghindari konsentrasi berlebih pada instrumen tertentu dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi pasar.

Pikiran Akhir

Baik CFD emas maupun perak menyediakan peluang luar biasa untuk trading. Namun, keduanya lebih cocok untuk lingkungan trading yang berbeda. Sementara emas bisa memenuhi kebutuhan trader yang mencari indikasi lebih jelas dalam skala makro, perak mungkin lebih menarik bagi trader yang mengharapkan volatilitas lebih tinggi.

Poin utamanya di sini adalah membandingkan faktor yang memengaruhi CFD logam dan memilih yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Penafian: Hanya untuk tujuan informasi. Trading instrumen keuangan melibatkan risiko yang signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Pastikan Anda memahami risiko yang ada dan trading dengan penuh tanggung jawab.

SOURCE JustMarkets