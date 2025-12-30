Para Pelari dari Berbagai Penjuru Dunia Melintasi Jalur dengan Pemandangan Indah di Pinggir Pantai dalam Ajang Hainan (Sanya) Marathon 2025

Rute lomba pada tahun ini mempertahankan ciri khasnya, berawal dari Gerbang Selatan Sanya Beauty Crown, lomba ini berakhir di Taman Pesisir Teluk Sanya. Sementara, lomba setengah maraton finis di Kawasan Wisata Tianya Haijiao. Rute ini melintasi kawasan perkotaan di pesisir Sanya. Selain lomba individu marathon penuh dan setengah marathon, ajang ini juga mempertandingkan kompetisi beregu serta kategori pasangan "Running Hand-in-Hand to Tianya Haijiao." Nilai hadiah total melebihi RMB 500.000, dibagikan dalam enam kategori, termasuk peringkat individu, rekor lintasan, atlet dari Kawasan Perdagangan Bebas Hainan, pasangan, tim, dan penampilan unggulan lainnya.

Langkah-langkah keselamatan juga diterapkan secara menyeluruh dengan dukungan 253 tenaga medis, 100 unit defibrilator eksternal otomatis (AED), 26 ambulans, dan tiga rumah sakit rujukan. Sistem tersebut membentuk tiga lapis pengamanan medis yang mencakup pos tetap, patroli bergerak, dan para petugas yang berjaga di sepanjang rute. Lebih dari 3.500 personel bertugas menjaga keamanan dan operasional lomba, didukung oleh pos hidrasi dan fasilitas bergerak di sepanjang lintasan.

Membangun Komunitas Olahraga yang Saling Terhubung

Partisipasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam lomba maraton pada tahun ini. Pihak penyelenggara menerbitkan 30.000 medali digital edisi terbatas yang dilindungi teknologi blockchain. Medali tersebut menjadi catatan permanen yang dapat diverifikasi para peserta. Pelari dapat mengklaim medali lewat layanan Jingtan dan Ledongli di Alipay. Di sisi lain, lomba virtual juga digelar di Alipay, DingTalk, dan Amap, menghasilkan rata-rata 4 juta tayangan harian dan menarik partisipasi lebih dari 27.000 peserta sehingga menghubungkan kompetisi fisik dengan partisipasi digital.

Yang Yong, General Manager, Events and Commercialization, Orange Lion Sports (sebelumnya bernama Alibaba Sports), berkata, "Lomba maraton ini mendukung perkembangan Hainan sebagai destinasi pariwisata dan pusat konsumsi internasional. Dengan menghubungkan sumber daya ekosistem Alibaba, kami memperluas jangkauan acara dan menyatukan komunitas pelari global—baik secara langsung maupun daring—melalui pengalaman digital yang terintegrasi. Dengan berkolaborasi, kami merayakan olahraga lari sekaligus memperkuat daya tarik Sanya sebagai destinasi olahraga dan pariwisata."

SOURCE Orange Lion Sports