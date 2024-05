PayerMax Raih "The Asset Triple A Awards", Solusi "Multi-Currency Global Collection" PayerMax juga Sukses Mendapatkan Pengakuan

SINGAPURA, 16 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, media keuangan bergengsi dan berskala internasional, The Asset, mengumumkan para pemenang "The Asset Triple A Awards" pada 2024. PayerMax sukses menjadi pemenang penghargaan ini berkat solusi multi-currency virtual account yang luar biasa, solusi H2H bulk payment, serta pencapaian dalam membantu berbagai perusahaan berekspansi ke pasar-pasar baru. Maka, PayerMax memperoleh penghargaan "Best Payments and Collections Solution" pada 2024 dari The Asset.