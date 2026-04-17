Pedoman Pertama tentang Penanganan Neuropati Perifer untuk Apoteker di Asia Pasifik

"Pemberdayaan Apoteker Komunitas: Pedoman Konsensus Pakar untuk Tatalaksana Neuropati Perifer yang Efektif dengan Vitamin B Neurotropik" mengubah bukti ilmiah menjadi rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks lokal. Pedoman ini juga menjadi acuan dalam standardisasi proses skrining, konseling, dan penanganan bertahap di apotek demi menekan kesenjangan akibat keterlambatan diagnosis dan pengobatan NP.

Dr. Yolanda R. Robles (Lead Author, Chairperson), Professor, Fakultas Farmasi, University of the Philippines; President, Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA), mengatakan, "NP merupakan gangguan kesehatan yang banyak ditemui di berbagai wilayah, dan kerap kali memperparah kondisi pasien. Prevalensi NP sangat tinggi pada pasien diabetes di Asia Pasifik [3-7] – Filipina (58%), Indonesia (58%), Malaysia (54%), Thailand (34%), Singapura (28%), dan Australia (21%). Sebagai tenaga kesehatan yang paling mudah diakses, apoteker diharapkan dapat mengenali gejala NP secara lebih dini, memberikan arahan yang tepat bagi pasien, serta bekerja sama dengan dokter guna meningkatkan kondisi pasien dalam jangka panjang."

Mengapa Pedoman Ini Penting di Asia Pasifik

Shraddha Vohra, Vice President, Personal Health Care Asia Pacific, P&G Health Singapore, mengatakan, "Apotek komunitas menjadi titik awal bagi masyarakat yang mengalami gejala seperti mati rasa, kesemutan, sensasi terbakar, atau rasa tertusuk jarum di tangan dan kaki—kerap dikaitkan dengan NP. Menurut perkiraan, hingga 80% kasus NP di Asia-Pasifik belum terdiagnosis. Dengan demikian, apoteker sangat berperan dalam mengenali gejala NP sejak dini, memandu pasien untuk menjalani perawatan yang tepat, serta mencegah gejala penyakit memburuk. Pedoman ini dirancang sesuai dengan praktik kerja di apotek, keberagaman bahasa, dan perbedaan regulasi di kawasan, serta dilengkapi perangkat yang mudah diadaptasi secara lokal untuk mempercepat implementasi."

Mengubah Peran Apoteker: Dari Reaktif Menjadi Proaktif dalam Proses Skrining dan Perawatan

Menurut Contributing Author, Dr. Apt. Lusy Noviani, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), "Apoteker di Asia-Pasifik kini tidak hanya menangani pemberian obat, namun juga berperan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan perawatan proaktif. Di negara seperti Indonesia dengan rasio dokter terhadap populasi yang masih terbatas, peran apoteker menjadi sangat penting dalam skrining awal dan mengurangi keterlambatan penanganan NP."

Melalui pedoman ini, apoteker berperan sebagai mitra perawatan proaktif melalui beberapa langkah utama:

Mengenali pasien berisiko sejak dini dengan menggunakan mnemonik baru (MEDIC) Membedakan nyeri saraf dan nyeri otot Menggunakan kuesioner skrining sederhana yang tervalidasi di lokasi apotek (misalnya ACT, DN4, NPQ) [8] Memberikan konseling, mempertimbangkan terapi yang sesuai termasuk vitamin B neurotropik dosis tinggi (B1, B6, B12) bila diperlukan, serta merujuk pasien ke dokter jika ditemukan risiko berbahaya Melakukan pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi respons, serta menyesuaikan rencana perawatan.

Deteksi Dini NP dengan MEDIC

"Di tengah kesibukan layanan apotek, kehadiran alat bantu yang sederhana menjadi penting. MEDIC merupakan mnemonik tentang risiko yang mudah diingat, yakni Medication, Elderly, Diabetes, Infection, dan Chronic. Dengan MEDIC, apoteker dapat mengidentifikasi pasien yang sangat berisiko mengalami kerusakan saraf sejak dini—bukan untuk mendiagnosis penyakit, namun menentukan penanganan selanjutnya," jelas Dr. Navin Kumar Loganadan, Contributing Author & Head, Ambulatory Pharmacy & DMTAC (Diabetes Medication Therapy Adherence Clinic) Clinic, Malaysia.

"Dalam banyak kasus, NP baru terdeteksi ketika nyeri saraf sudah parah. Pedoman ini membantu apoteker mengenali gejala NP secara lebih awal, menggunakan alat skrining yang tepat, dan merujuk pasien secara cepat. Pendekatan preventif tersebut turut memulihkan fungsi saraf dan kemandirian pasien," lanjut Grace Chew, Independent Pharmacist & Contributing Author, Singapura.

Beralih dari Skrining ke Dukungan Medis: Jalur Perawatan yang Jelas

Dr. Kenny James P. Merin, Contributing Author & Lyceum, Philippines University – Davao (LPU Davao) mengatakan, "Pedoman ini dirancang untuk praktik sehari-hari di apotek. Langkahnya jelas: identifikasi risiko, skrining, memberikan konseling, mempertimbangkan vitamin B1, B6, dan B12 dosis terapeutik bila perlu, lalu melakukan tindak lanjut secara konsisten. Dengan algoritma dan daftar periksa yang terdapat pada pedoman ini, apoteker dapat melakukan standardisasi layanan tanpa mengganggu alur kerja."

Banyak pasien marak melakukan swamedikasi (self-medicate) dengan vitamin B dalam dosis yang tidak tepat—baik terlalu rendah sehingga tidak efektif, maupun berlebihan yang justru dapat memperburuk gejala saraf. Di sinilah peran apoteker menjadi sangat penting dalam memastikan penggunaan yang tepat.

"Vitamin B neurotropik dengan dosis terapeutik ikut berperan dalam penanganan NP secara komprehensif jika diberikan dengan dosis dan durasi yang tepat. Pedoman ini menekankan pentingnya evaluasi ulang dalam 3–6 bulan, kewaspadaan terhadap tanda-tanda berbahaya, serta kolaborasi erat dengan dokter," kata Dr. Kitiyot Yotsombut, Contributing Author, Fakultas Farmasi, Chulalongkorn University, Thailand.

Akses dan Implementasi

Pedoman yang berasal dari konsensus pakar ini akan tersedia bagi apoteker di Asia Pasifik melalui portal baru, P&G Nerve Connect , serta webinar yang dipandu para pakar di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

"Perubahan perilaku memang tidak mudah. Survei kami di Filipina menunjukkan, apoteker yang mengikuti lima sesi pelatihan atau lebih memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang dosis vitamin B yang tepat untuk NP. P&G Nerve Connect menghadirkan solusi edukasi omnichannel yang mengubah pedoman berbasiskan dokumen menjadi praktik sehari-hari yang aplikatif," tambah Dr. Yolanda R. Robles.

Shraddha Vohra dari P&G mengatakan, "P&G Nerve Connect merupakan pusat informasi terpadu untuk kesehatan saraf, menyajikan analisis berdasarkan kasus nyata, serta sarana praktis untuk membantu apoteker meningkatkan interaksi dengan pasien dan mengambil keputusan klinis. Apoteker yang menghadapi beban kerja tinggi dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti daftar periksa dan video pelatihan, serta berbagi pengalaman tentang kasus penanganan NP untuk memperkaya pembelajaran di kawasan Asia Pasifik."

Pedoman ini tersedia di tautan: https://mobile.swiperxapp.com/png-nerveconnect-ph/clinical-guideline/

P&G Nerve Connect: https://mobile.swiperxapp.com/png-nerveconnect-id/

Catatan bagi redaktur: Pedoman ini tidak bersifat komersial dan ditujukan untuk tenaga kesehatan. Pedoman ini melengkapi, bukan menggantikan, diagnosis dan perawatan oleh dokter. Apoteker tetap harus mengikuti regulasi lokal terkait praktik, skrining, dan rujukan.

Referensi

