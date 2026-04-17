Garis Panduan Pertama Ahli Farmasi APAC untuk Menangani Neuropati Periferi

- 1 daripada 2 pesakit diabetes, dan 1 daripada 10 orang dewasa menghidap Neuropati Periferi [1],[2]

- Ahli farmasi komuniti merupakan titik hubungan penjagaan kesihatan pertama dan paling mudah diakses

- Garis panduan baharu menekankan peranan baru muncul bagi ahli farmasi dalam meningkatkan standard penjagaan

KUALA LUMPUR, Malaysia, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Pakar farmasi Asia Pasifik bersama P&G Health mengumumkan garis panduan pertama rantau ini yang direka khusus untuk ahli farmasi komuniti bagi mengenal pasti, menilai dan mengurus pesakit dengan neuropati periferi (PN) dalam amalan farmasi harian.

Garis panduan bertajuk "Memperkasa Ahli Farmasi Komuniti: Garis Panduan Konsensus Pakar untuk Pengurusan Neuropati Periferi yang Berkesan dengan Vitamin B Neurotropik" menterjemahkan bukti saintifik kepada cadangan praktikal yang sensitif budaya bagi menyeragamkan saringan berasaskan farmasi, kaunseling, serta pengurusan berperingkat, sekali gus merapatkan jurang berterusan dalam diagnosis dan rawatan yang sering lewat.

Dr. Yolanda R. Robles, Profesor Kolej Farmasi, University of the Philippines dan Presiden Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA), berkata, "PN merupakan keadaan yang meluas dan sering melemahkan, dengan prevalens tinggi dalam kalangan pesakit diabetes di APAC [3-7] — Filipina (58%), Indonesia (58%), Malaysia (54%), Thailand (34%), Singapura (28%) dan Australia (21%). Dengan ahli farmasi sebagai profesional kesihatan paling mudah diakses di kebanyakan negara APAC, garis panduan ini membantu menterjemahkan bukti terbaik kepada langkah mudah bagi ahli farmasi untuk mengesan PN lebih awal, memberi panduan pesakit dengan yakin serta kerjasama dengan doktor bagi meningkatkan hasil jangka panjang."

Mengapa Ini Penting di Asia Pasifik

Shraddha Vohra, Naib Presiden, Personal Health Care Asia Pasifik, P&G Health Singapura berkata: "Farmasi komuniti sering menjadi titik rujukan pertama bagi individu yang mengalami kebas, kesemutan, rasa terbakar atau sensasi seperti dicucuk jarum pada tangan dan kaki—gejala yang lazim dikaitkan dengan neuropati periferi (PN). Dengan sehingga 80% kes PN di APAC dianggarkan masih tidak didiagnosis, ahli farmasi berada pada kedudukan unik untuk mengenal pasti gejala lebih awal, membimbing pesakit kepada rawatan yang sesuai, serta membantu mencegah perkembangan penyakit. Garis panduan ini direka selaras dengan realiti aliran kerja farmasi, komuniti pelbagai bahasa dan persekitaran kawal selia yang berbeza di seluruh APAC dan selanjutnya, serta dengan alat yang boleh disesuaikan di peringkat tempatan untuk menyokong pelaksanaan pantas."

Merangka semula peranan ahli farmasi: daripada pengurusan reaktif kepada saringan awal proaktif dan rawatan tepat pada masanya

Menurut Penulis Penyumbang, Dr. Apt. Lusy Noviani, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (IAI): "Daripada berada di belakang kaunter kepada barisan hadapan, ahli farmasi APAC kini beralih daripada sekadar mendispens ubat kepada pengesanan awal dan penjagaan proaktif. Di negara seperti Indonesia, di mana nisbah doktor kepada populasi adalah rendah, ahli farmasi komuniti memainkan peranan kritikal dalam saringan awal dan mengurangkan kelewatan penjagaan PN."

Garis panduan baharu membolehkan ahli farmasi bertindak sebagai rakan penjagaan proaktif sepanjang laluan pn dengan memperkasakan mereka untuk:

Mengenal pasti pesakit berisiko lebih awal dengan menggunakan mnemonic risiko baharu (MEDIC) Membezakan kesakitan saraf daripada kesakitan otot Menggunakan soal selidik saringan yang mudah dan disahkan di farmasi (contohnya ACT, DN4, NPQ) [8] Memulakan kaunseling, mempertimbangkan pilihan di kaunter yang sesuai termasuk vitamin B dos tinggi untuk kesihatan saraf (B1, B6, B12) apabila sesuai, serta membuat rujukan segera apabila terdapat tanda amaran Memantau dan membuat susulan bagi menilai tindak balas, memastikan keselamatan serta melaraskan pelan penjagaan pesakit secara individu

Mengesan PN lebih awal dengan MEDIC

"Dalam persekitaran farmasi yang sibuk, alat yang ringkas amat penting. MEDIC ialah mnemonic risiko yang mudah diingati yang mewakili M – Medication (Ubatan), E – Elderly (warga emas), D – Diabetes (Diabetes), I – Infection (Jangkitan), C – Chronic (Kronik). Dengan menggunakan MEDIC, ahli farmasi boleh mengenal pasti pesakit berisiko tinggi terhadap kerosakan saraf lebih awal—tanpa membuat diagnosis, tetapi dengan membimbing langkah seterusnya," kongsi Dr. Navin Kumar Loganadan, Penulis Penyumbang & Ketua Farmasi Ambulatori & Klinik DMTAC (Diabetes Medication Therapy Adherence Clinic), Malaysia.

"PN sering hanya dikesan lewat apabila kesakitan saraf menjadi teruk. Garis panduan kami memperkasakan ahli farmasi untuk membezakan kesakitan saraf daripada kesakitan otot lebih awal, menggunakan alat saringan yang disahkan, dan memulakan rujukan tepat pada masanya. Peralihan daripada reaksi kepada pencegahan ini boleh membantu pesakit memulihkan fungsi saraf dan tahap keupayaan diri," tambah Cik Grace Chew, Ahli Farmasi Bebas & Penulis Penyumbang, Singapura.

Daripada Saringan kepada Sokongan: Laluan Penjagaan yang Jelas

Dr. Kenny James P. Merin, Penulis Penyumbang & Lyceum of the Philippines University – Davao (LPU Davao), berkata: "Garis panduan ini memberi tumpuan kepada amalan farmasi harian yang praktikal. Langkah-langkahnya jelas: kenal pasti risiko, lakukan saringan, beri kaunseling, pertimbangkan dos terapeutik vitamin B1, B6 dan B12 apabila sesuai, serta lakukan susulan secara konsisten. Dengan algoritma dan senarai semak yang tersusun, ahli farmasi boleh menyeragamkan penjagaan tanpa menjejaskan aliran kerja."

Adalah lazim bagi pesakit merawat sendiri neuropati periferi (PN) menggunakan produk vitamin B, sering kali dengan dos yang tidak sesuai.i. Ini boleh menyebabkan kekurangan keberkesanan akibat dos yang tidak mencukupi atau, sebaliknya, terlebih dos bagi vitamin B tertentu yang boleh memburukkan gejala berkaitan saraf. Oleh itu, peranan ahli farmasi dalam pemantauan dan bimbingan adalah kritikal untuk meningkatkan hasil pesakit.

"Vitamin B neurotropik pada dos terapeutik memainkan peranan dalam pengurusan komprehensif PN bagi pesakit yang sesuai, dengan dos dan tempoh rawatan yang tepat. Garis panduan kami menekankan kewaspadaan ahli farmasi—termasuk penilaian semula dalam tempoh 3 hingga 6 bulan, pemantauan tanda amaran, serta kerjasama rapat dengan doktor.," tambah Dr. Kitiyot Yotsombut, Penulis Penyumbang, Jabatan Amalan Farmasi, Universiti Chulalongkorn, Thailand.

Akses dan Pelaksanaan

Garis panduan ini akan disediakan kepada ahli farmasi APAC melalui portal sumber baharu, P&G Nerve Connect, serta siri webinar yang dikendalikan pakar di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Perubahan tingkah laku bukan sesuatu yang mudah. Tinjauan terkini dalam kalangan ahli farmasi di Filipina menunjukkan bahawa mereka yang menyelesaikan lima atau lebih sesi latihan mempunyai tahap pengetahuan yang jauh lebih baik mengenai dos vitamin B yang tepat untuk neuropati periferi (PN). P&G Health Nerve Connect menyediakan penyelesaian pendidikan bersepadu merentas pelbagai saluran yang boleh diakses pada bila-bila masa, sekali gus mengubah garis panduan berasaskan kertas kepada amalan harian ahli farmasi yang lebih menarik dan praktikal," tambah Dr. Yolanda R. Robles.

Shraddha Vohra dari P&G berkata: "P&G Nerve Connect ialah pusat sehenti untuk kesihatan saraf yang menggabungkan wawasan kes pesakit dunia sebenar dengan alat praktikal bagi membantu ahli farmasi mempertingkat interaksi pesakit serta mengukuhkan proses membuat keputusan klinikal harian. Ahli farmasi yang berdepan aliran pesakit tinggi, pelbagai tugasan dan kapasiti terhad akan mendapat akses kepada sumber seperti senarai semak dan video latihan. Selain itu, mereka turut digalakkan untuk mengemukakan kes pesakit masing-masing bagi memberi inspirasi kepada komuniti serta berkongsi pembelajaran merentas APAC."

Untuk mengakses Garis Panduan Ahli Farmasi APAC pertama untuk PN, lawati https://mobile.swiperxapp.com/png-nerveconnect-ph/clinical-guideline/

Untuk mengakses P&G Nerve Connect, lawati https://mobile.swiperxapp.com/png-nerveconnect-my/

Nota kepada editor: Garis panduan ini tidak berjenama dan ditujukan untuk professional kesihatan. Ia melengkapkan, bukan menggantikan, diagnosis dan rawatan oleh doktor. Ahli farmasi perlu mematuhi peraturan tempatan berkaitan skop amalan, saringan dan rujukan.

Rujukan

