Pemimpin Industri Sistem Penukaran Baterai asal Taiwan Dorong Era Baru dalam Mobilitas Perkotaan di Ajang Sustainability Week Asia yang Digelar The Economist

Sebagai pemimpin industri di Taiwan selama 11 tahun, Gogoro telah membangun jaringan energi penukaran baterai terbesar dan terlengkap di dunia. Dengan jaringan luas yang terdiri atas 1,4 juta baterai pintar dan lebih dari 2.700 GoStation di seluruh Taiwan, Gogoro saat ini melayani lebih dari 650.000 pemilik skuter melalui sekitar 370.000 tempat penukaran baterai setiap hari. Pengelolaan infrastruktur berskala besar dengan efisiensi tinggi ini tidak hanya mengubah mobilitas sehari-hari, namun juga menjadi katalis ekonomi, serta mendorong perkembangan industri kendaraan listrik yang bernilai US$122 miliar.

"Gogoro ingin membangun kota yang lebih bersih, cerdas, dan aman melalui inovasi teknologi," ujar Henry Chiang, CEO, Gogoro. "Saat ini, dampak tantangan iklim tidak hanya terkait dengan sektor transportasi, melainkan juga udara yang kita hirup dan kota yang kita wariskan. Dengan menghadirkan solusi penukaran baterai yang inovatif, kami mengatasi kendala dalam elektrifikasi kendaraan roda dua di Asia, serta membantu pengguna 'mengisi ulang baterai' dalam hitungan detik, kapan saja dan di mana saja. Kesuksesan yang terwujud di Taiwan kini mentransformasi berbagai kota di seluruh Asia, bahkan dunia."

Gogoro terus memperluas ekosistem terbuka dengan bermitra bersama pemimpin industri untuk mempercepat transformasi keberlanjutan. Gogoro mendirikan aliansi PBGN (Powered by Gogoro Network) yang membantu produsen sepeda motor terkemuka—termasuk Yamaha—mengembangkan kendaraan listrik, sekaligus memimpin transformasi industri skuter di Taiwan.

Gogoro kini membuktikan skalabilitas global dari model bisnisnya dengan mengekspor kesuksesan yang terwujud di Taiwan ke pasar internasional utama. Di Korea Selatan, Gogoro memperluas jangkauan bisnis melalui kemitraan dengan Bikebank, berfokus pada armada pengiriman barang berfrekuensi tinggi. Di Vietnam, melalui usaha patungan strategis dengan Castrol, Gogoro berencana meluncurkan program uji coba bersama mitra platform komersial utama pada kuartal kedua tahun ini. Momentum tersebut akan berlanjut pada kuartal keempat dengan peluncuran kendaraan baru yang dirancang khusus untuk pasar Vietnam. Pencapaian ini menegaskan fleksibilitas solusi Gogoro dalam memenuhi kebutuhan berbagai pasar, serta memperkuat perannya dalam membangun kehidupan masa depan di berbagai kota global.

