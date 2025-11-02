Pengadilan Singapura Kuatkan Hak GNC untuk Mengambil Alih Sewa Bekas Toko GNC dari LAC, Mempersiapkan Pertumbuhan Berkelanjutan di Singapura

Putusan ini mengurangi kebingungan pasar dan memperkuat kepemimpinan GNC yang didukung sains; perusahaan mempercepat kemitraan dengan Watsons untuk memberikan solusi kesehatan yang terbaik di kelasnya bagi konsumen

PITTSBURGH, 3 Nopember 2025 /PRNewswire/ -- GNC dalah perusahaan terdepan di dunia bidang kesehatan dan kebugaran yang didukung sains. GNC menyambut baik putusan Singapore International Commercial Court ("SICC")untuk memperkuat putusan arbitrase yang mewajibkan ONI Global Pte. Ltd. dan LAC Global (Singapura) Pte. Ltd. (bersama-sama disebut sebagai "ONI/LAC Global") untuk mengalihkan sewa toko kepada GNC yang sebelumnya dioperasikan oleh ONI/LAC Global sebagai toko waralaba GNC dan membayar sekitar AS$ 46,9 juta kepada GNC. Keputusan SICC ini merupakan pencapaian penting dalam memberikan kejelasan pada pasar Singapura dan kembali menegaskan komitmen GNC untuk melindungi konsumen sekaligus memperkuat kehadiran merek ini di Singapura.

Putusan SICC sesuai dengan putusan arbitrase, yang memperkuat komitmen GNC untuk melindungi konsumen dan mengembalikan kepemimpinan mereknya di Singapura. Dengan menegaskan hak-hak GNC atas sewa toko terkait, putusan ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk langkah selanjutnya. Sebagai langkah pertama dalam pengalihan sewa toko terkait kepada GNC, putusan arbitrase tersebut mewajibkan ONI/LAC Global menyerahkan seluruh perjanjian sewa kepada GNC untuk 54 lokasi bekas toko waralaba GNC di Singapura. Bila persetujuan pemilik diperlukan untuk pengalihan sewa toko terkait, putusan arbitrase mengharuskan ONI/LAC Global melakukan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan persetujuan pemilik dengan sesegera mungkin. ONI/LAC Global telah mengajukan banding atas putusan SICC tersebut.

"Keputusan SICC membantu melenyapkan kebingungan dan memastikan konsumen dengan percaya diri mendapatkan produk GNC yang didukung oleh sains dan otentik ," kata Cheri Mullen, SVP Chief International Officer. "Kami berterima kasih atas kejelasan dari pengadilan. Fokus kami tetap berpusat pada layanan pelanggan, mendukung mitra, dan memajukan ekspansi dengan disiplin yang mencerminkan standar GNC yang terbaik di kelasnya."

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, GNC terus memperluas akses ke berbagai produknya melalui kemitraan dengan Watsons - salah satu peritel kesehatan dan kecantikan terkemuka di Asia - dengan konsep toko dalam toko yang populer dan terus berkembang. Bersama-sama, kedua perusahaan menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan tepercaya melalui perpaduan jejak ritel dan kemampuan omnichannel Watsons dengan kepemimpinan produk GNC yang didukung sains. Konsumen dapat menikmati berbagai pilihan produk yang dipilih dengan cermat, panduan yang berpengetahuan luas, dan kelancaran akses di toko maupun online melalui saluran Watsons.

"Selama ini kemitraan GNC dengan Watsons berperan penting dalam menghubungkan kembali konsumen Singapura dengan campuran produk dan keahlian GNC," kata Mullen. "Dengan keputusan SICC, kami senang melihat klarifikasi di pasar bahwa LAC dan GNC tidak sama, dan LAC tidak mendistribusikan produk GNC."

Seiring dengan perkembangan implementasi, konsumen di Singapura dapat berbelanja dengan keyakinan di lokasi resmi GNC, secara eksklusif di toko Watsons maupun tokoonline Watsons, karena tahu bahwa mereka membeli produk asli GNC berdasarkan standarnya yang didukung oleh sains.

