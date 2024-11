Pengiriman Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO IP Pertama ke Tiongkok Dipimpin oleh Yili Group dan Yihai Kerry

Merek produk susu terkemuka di Asia, Yili Group, bekerjasama dengan distributor minyak sawit terbesar di Tiongkok, Yihai Kerry, mempelopori pengiriman pertama minyak sawit berkelanjutan bersertifikat Identity Preserved (IP) RSPO ke Tiongkok, menandai tonggak penting dalam mendorong agenda keberlanjutan di negara tersebut.

SHANGHAI, 25 November 2024 /PRNewswire/ -- Mengukuhkan tonggak sejarah bagi pasar Tiongkok, pengiriman pertama Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO (CSPO) tiba di pelabuhan Shanghai hari ini. Upaya ini dipimpin oleh Inner Mongolia Yili Industrial Group (Yili Group), merek dagang produk susu terkemuka di Asia dan salah satu dari lima besar dunia, bekerjasama dengan Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd (Yihai Kerry), distibutor minyak sawit terbesar di Tiongkok yang tergabung dalam keanggotaan grup RSPO Wilmar.