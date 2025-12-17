Perennial Healthcare City Diluncurkan, Berdekatan dengan Stasiun Kereta Cepat Chongqing Timur, Stasiun Kereta Cepat Terbesar di Tiongkok Barat

Fase pertama dari Perennial Healthcare City Chongqing mencakup area sekitar 140.000 meter persegi, serta investasi total sekitar RMB 1,5 miliar. Fase ini kelak mencakup Perennial General Hospital berkapasitas 500 tempat tidur, sebuah rumah sakit umum tingkat tiga, serta beberapa rumah sakit spesialis. Proyek fase pertama direncanakan selesai secara bertahap mulai 2028. Fase-fase selanjutnya, meliputi area seluas lebih dari 260.000 meter persegi, mencakup fasilitas perawatan lansia, serviced residence, unit perhotelan, dan perkantoran.

Acara peluncuran proyek ini digelar bertepatan dengan peringatan 10 tahun China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity ("Chongqing Connectivity Initiative"), serta menjadi bagian dari perayaan 35 tahun hubungan diplomatik Singapura–Tiongkok. Acara ini dihadiri oleh para tamu kehormatan, antara lain Wakil Perdana Menteri Singapura merangkap Menteri Perdagangan dan Industri, Gan Kim Yong; Menteri Pembangunan Digital dan Informasi serta Menteri Keamanan Siber & Smart Nation Group, Josephine Teo; Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Energi dan Sains & Teknologi di Kementerian Perdagangan dan Industri, Dr. Tan See Leng; Menteri Senior Singapura untuk Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi & Kementerian Kesehatan, Tan Kiat How; serta Duta Besar Singapura untuk Republik Rakyat Tiongkok, Peter Tan. Para pejabat pemerintah kota Chongqing, Dinas Luar Negeri Chongqing, Komisi Perdagangan Kota Chongqing, Biro Administrasi Chongqing Connectivity Initiative, Distrik Nan'an dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Distrik Jingkai, Sekretaris Partai dan Ketua Chongqing Transportation and Investment Group Shi Jidong, General Manager dan Wakil Sekretaris Partai China Railway Construction Group Zhao Xiangdong, serta perwakilan perbankan, mitra bisnis, dan media, juga turut hadir.

Perennial Healthcare City Chongqing akan menghadirkan momentum baru dalam pertumbuhan industri kesehatan di Chongqing—sebuah kota tingkat nasional dengan populasi lebih dari 32 juta jiwa—serta kawasan Tiongkok Barat yang memiliki total populasi lebih dari 360 juta jiwa.

Stasiun HSR Chongqing Timur merupakan persimpangan penting dari lima koridor utama dalam rencana jalur HSR "Delapan Vertikal dan Delapan Horizontal" Tiongkok. Fasilitas ini semakin meningkatkan posisi strategis Chongqing dan jangkauan luas Perennial Healthcare City Chongqing. Stasiun HSR Chongqing Timur terhubung dengan tujuh jalur HSR, dua jalur kereta reguler, dan empat jalur kereta perkotaan yang telah direncanakan, serta memiliki 15 peron dan 29 jalur kedatangan dan keberangkatan. Pusat transportasi ini akan melayani hingga 55 juta penumpang per tahun dan segera meningkatkan konektivitas menuju wilayah-wilayah di pedalaman barat, kawasan pesisir timur, serta jaringan HSR Pan-Asia menuju ASEAN. Waktu tempuh domestik juga menjadi lebih singkat dengan akses ke Chengdu, Qianjiang, Wanzhou, dan Guiyang yang dapat ditempuh satu jam, sedangkan menuju Xi'an, Wuhan, Changsha, dan Kunming dalam tiga jam.

Pua Seck Guan, Executive Chairman & Chief Executive Officer, Perennial Holdings, berkata, "Kami meluncurkan investasi perdana Perennial Holdings di Chongqing melalui proyek transit-oriented development ("TOD") terpadu yang dilengkapi fasilitas layanan kesehatan. Kehadiran Perennial Healthcare City Chongqing di lokasi strategis yang berdekatan dengan stasiun HSR terbesar dan bertaraf nasional di Tiongkok terwujud berkat hubungan erat antara pemerintah Singapura dan Chongqing."

Ia menambahkan, "Dengan memadukan standar layanan kesehatan internasional Singapura dan sumber daya medis berkualitas tinggi di Chongqing, kami ingin menghadirkan layanan medis unggulan bagi masyarakat serta para ekspatriat dari perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat regional di Chongqing sebagai bagian dari Chongqing Connectivity Initiative. Didukung konektivitas Stasiun HSR Chongqing Timur, Perennial Healthcare City Chongqing menjadi destinasi layanan kesehatan utama di Tiongkok Barat dan kawasan sekitarnya."

Shi Jidong, Sekretaris Partai & Chairman, Chongqing Transportation and Investment Group, berkata, "Perennial Healthcare City Chongqing merupakan pencapaian penting terbaru dari Chongqing Connectivity Initiative, sekaligus menjadi proyek pengembangan layanan kesehatan kelas atas pertama di sekitar Stasiun HSR Chongqing Timur. Proyek ini akan menghadirkan sumber daya medis dan layanan kesehatan internasional bermutu tinggi di sekitar Stasiun HSR Chongqing Timur sehingga meningkatkan layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah."

Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri Singapura, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, berkata, "Kami mengucapkan selamat kepada Perennial Holdings atas pencapaian penting ini. Berada di dekat Stasiun HSR Chongqing Timur, Perennial Healthcare City Chongqing menyatukan layanan kesehatan, fasilitas perkantoran, dan sarana umum dengan pusat transportasi utama sehingga mendukung perkembangan Chongqing sebagai sentra layanan medis regional. Bertepatan dengan peringatan 10 tahun Chongqing Connectivity Initiative pada tahun ini, Singapura akan terus memperdalam kerja sama dengan Chongqing, termasuk di sektor-sektor baru seperti layanan kesehatan, demi mendatangkan manfaat bagi masyarakat di kedua negara."

Perennial Holdings mengembangkan proyek TOD berskala besar yang dilengkapi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi dengan perawatan medis, perawatan lansia, dan perhotelan. Dengan hadirnya Perennial Healthcare City Chongqing, Perennial Holdings kini memiliki enam TOD yang dilengkapi fasilitas layanan kesehatan di Tiongkok, serta terhubung dengan stasiun HSR, termasuk di Tianjin, Chengdu, Kunming, Xi'an, dan Guangzhou.

Tentang Perennial Holdings Private Limited ( www.perennialholdings.com )

Perennial Holdings Private Limited ("Perennial Holdings") adalah perusahaan real estat dan layanan kesehatan terintegrasi yang berkantor pusat di Singapura. Perennial Holdings memiliki, mengelola, dan mengoperasikan berbagai fasilitas medis dan perawatan lansia yang berkapasitas lebih dari 25.000 orang. Sejumlah fasilitas berkapasitas 17.000 pasien telah beroperasi, sedangkan fasilitas berkapasitas lebih dari 11.000 orang tengah dibangun di 16 kota yang tersebar di Tiongkok dan Singapura. Di Tiongkok, Perennial Holdings memiliki dan mengelola ekosistem layanan kesehatan terintegrasi milik swasta yang pertama di dalam negeri. Ekosistem layanan kesehatan ini memadukan pusat layanan medis yang unik, mengutamakan kolaborasi bersama dokter, serta pusat perawatan lansia milik swasta terbesar di Tiongkok. Fasilitas layanan medis Perennial Holdings mencakup rumah sakit umum, rumah sakit rehabilitasi, rumah sakit spesialis dan rumah sakit yang menyediakan layanan medis jangka panjang (nursing hospital). Sementara, pusat perawatan lansia Perennial Holdings mencakup layanan hidup mandiri, layanan pendampingan (assisted living), hunian khusus lansia, serta layanan perawatan demensia. Di Singapura, Perennial Holdings akan mengelola proyek fasilitas perawatan lansia dengan layanan pendampingan milik swasta yang pertama di dalam negeri. Perennial Holdings juga akan meluncurkan fasilitas rehabilitasi terintegrasi milik swasta pertama di Singapura, serta pusat praktik obat-obatan tradisional Tiongkok yang berlokasi di Perennial Living dan Jervois Road.

Portofolio real estat Perennial Holdings mencapai luas kotor lebih dari 84 juta meter persegi yang tersebar di Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Perennial Holdings secara strategis mengembangkan proyek transit-oriented developments ("TODs") yang mendukung portofolio layanan kesehatan, serta proyek unggulan yang terintegrasi. Perennial Holdings memiliki enam TODs di Tiongkok yang terhubung dengan stasiun kereta cepat (high-speed railway/HSR), enam di antaranya berlokasi di Tianjin, Chengdu, Kunming, Xi'an, Guangzhou, dan Chongqing, serta mengutamakan fasilitas kesehatan, dan satu HSR TOD yang dilengkapi fasilitas perkantoran di Hangzhou.

